Z razstavo Po prekopu je obstajal samo še "naš" svet vabijo k odkrivanju vrste zgodovinskih in geografskih povezav, predvsem z Egiptom, pri čemer uporabljajo Sueški prekop kot sprožilec za razmislek o teh povezah v zrcalu sedanjosti.

Iulia Toma #orientalswelcome, 2016, instalacija, orientalske preproge, različne dimenzije © Stefan Sava Foto: Stefan Sava

Mednarodno skupinsko razstavo bodo odprli nocoj, na njej pa sodelujejo Ibrahim Ahmed, Amado Alfadni, Meric Algün, Pavel Braila, Chto delat?, Shatha Al-Deghady, Marianne Fahmy in Iulia Toma.

Chto Delat, Qualche consiglio sull’ospitalità: Fame/Detergenti, 2018, z dovoljenjem: Apart Gallery, Rim & Ettore Fico Museum Collection, Turin © Giorgio Benni Foto: Giorgio Benni

Krogi referenc, pripetljajev in srečanj

Razstava želi odpreti razpravo o vprašanjih, ki izhajajo iz zgodbe o prekopu in razpletajo koncentrične kroge referenc, pripetljajev in srečanj, ki so se plast za plastjo nalagali v 150 letih, odkar je bil prekop predan svojemu namenu. Vse to so vprašanja, ki so še danes relevantna prav toliko, kot so bila v različnih odločilnih trenutkih skozi celotno skupno zgodovino, so zapisali ob razstavi, ki jo kurira Raluca Voinea v sodelovanju z Ovidiu Țichindeleanu.



Vprašanja prežemajo "orientalizem in njegovo nesporno povezavo z Orientom Evrope, migracije, begunce in s tem povezane težave gostoljubja, naravne vire, ki tičijo tako v jedru tekmovalnosti med imperiji kot v srži nacionalističnih diskurzov, ter ekosisteme, ki so zaradi posegov človeka za vedno spremenjeni".



Ta razstava sodobne umetnosti je zasnovana na zgodovinskih temeljih in vsebuje številne asociacije med posameznimi deli in njihovimi materiali, asociacije pa so prikazane na takšen način, da ustvarjajo določene reference na kraj in čas, v katerem razstava poteka.



Čeprav skuša dobršen del evropskega imaginarnega danes omejiti simbolni in materialni "mi", prekop še naprej opravlja svoje delo, pri tem pa potiska celine v proces nepreklicnega povezovanja in preobražanja. .

Zamenljive ploskve tenkega stekla

Postavitev temelji na principu raziskovalne metode, ki so jo razvili kuratorji fluidnega kolektiva The Resurrection Committee, ustanovljenega leta 2017. "S kolektivnim sodelovanjem lahko namreč v izredno pomembni zgodovinski razpoki skozi neizmerne tokove, ki jih odpira, skozi različne materialne strukture, iz katerih je narejena, skozi zamenljive ploskve tenkega stekla, ki jo transformirajo v kolektivni spomin, pa tudi skozi naključja, mete kocke in zasuke usode, ki jo utemeljujejo in kanalizirajo, bolje razumemo naš svet." Lahko razumemo stališča drugih, se postavimo v isto razpoko in po možnosti oživimo kritični odnos do pereče problematike," še piše na spletni strani Mestne galerije, kjer bo razstava odprta do 10. novembra.