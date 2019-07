Umrl je istrskemu kamnu zapisan kipar Vojc Sodnikar Ponis

Spomladi je bila na ogled njegova zadnja razstava

Koper - MMC RTV SLO, STA

Vojc Sodnikar Ponis (1959-2019). Foto: TV Koper-Capodistria

"Prej sem delal čisto druge stvari, tu pa sem se popolnoma posvetil kamnu. To mi je najljubši material. Večini je kamen trd in hladen, meni pa je topel in mehek," je za Primorske novice še spomladi dejal kipar Vojc Sodnikar Ponis.