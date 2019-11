Freeman, ki je Beatle fotografiral predvsem med letoma 1963 in 1966, je leta 2006 v Valencii postavil razstavo George Harrison, music, human and mystic. Foto: EPA

Ena od Freemanovih fotografij Johna Lennona. Foto: EPA

Na uradni spletni strani Beatlov je vest o fotografovem slovesu potrjena že od petka, ni pa naveden vzrok smrti.

Robert Freeman je svojo kariero fotoreporterja začel pri londonskem časopisu Sunday Times; preden so mu pot križali Beatli, je portretiral predvsem znane džezovske glasbenike. Za portretno fotografijo Beatlov ga je leta 1963 najel njihov menedžer Brian Epstein.

Njegovo prvo sodelovanje s četverico iz Liverpoola je obrodilo naslovnico za album With the Beatles (1963), na kateri je fante dokumentiral v polsenci. Fotografija je bila tako prepoznavna, da je bila leto pozneje uporabljena tudi kot naslovnica ameriške izdaje Meet the Beatles.

V objavi, s katero se je poklonil umrlemu prijatelju, je Paul McCartney zapisal: "Večina ljudi misli, da je bila fotografija na naslovnici Meet the Beatles sad mukotrpnega poziranja v studiu. V resnici pa jo je Robert prav na hitro posnel na hodniku hotela, kjer smo bili nastanjeni. Skozi okno na koncu hodnika je prihajala naravna svetloba. Vse skupaj je trajalo manj kot pol ure."

Pozneje je Freeman prispeval še fotografije za naslovnice albumov Beatles for Sale, Help!, na kateri so fantje držali zastavice v barvah semaforja, in Rubber Soul, za katero je rahlo raztegnil obraze protagonistov. S tem je nakazal psihedelično, eksperimentalno obdobje, v katero je takrat vstopala skupina.

Mccartney se spominja, da je bil Freeman "eden naših najljubših fotografov v času Beatlov, eden od tistih, ki je naredil par naših najbolj ikoničnih naslovnic." Opisal ga je kot "resnično izvirnega misleca in človeka z domišljijo".



Ringo Starr, poleg McCartneyja zadnji še živeči član skupine Beatles, je tvitnil: "Bog blagoslovi Roberta Freemana; ljubezen vsej njegovi družini." John Lennon je bil umorjen leta 1980, George Harrison pa je umrl leta 2001.