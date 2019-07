V desnem atriju Mestne hiše bodo nocoj odprli razstavo Mihe Štruklja z naslovom Alter ego mest. Na razstavi si je do 22. avgusta mogoče ogledati najnovejše slike, ki so nastale tekom umetnikovega raziskovanja prostorov in ljudi kitajskih oziroma tajvanskih mest.

Urbane podobe v Štrukljevi obdelavi izgubljajo vez z resničnostjo in dajejo videz fiktivnega sveta, ki odraža umetnikovo osebno percepcijo kompleksnega življenjskega okolja. Foto: Mestna občina Ljubljana

Kompleksnosti urbanega življenja kot navdih

Umetnika privlačijo dvoumne podobe, možnosti in omejitve prostora, tako geografskega kot slikarskega polja. Raziskuje urbane krajine in arhitekturo, v kateri najde kompleksne razsežnosti, ki odražajo napetosti, ki se porajajo v urbanih središčih, so zapisali v galeriji.

Pogosto se osredotoča na javne prostore, ki jih mimoidoči naseljujejo z vsebino, ali pa na pozabljena mesta le lučaj od središč - mimobežnosti, ki so nekje vmes. Ob tem raziskuje, kako posameznika opredeljuje okolje, kar nato slikarsko predela.

Miha Štrukelj je vizualni umetnik, ki ustvarja na področju slikarstva, risbe in prostorskih instalacij. Končal je magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in prejel številne nagrade in štipendije, med drugim Pollock-Krasner Grant, Henkel Drawing Award, Trust for Mutual Understanding in Majskega salona.

Njegova dela so vključena v nacionalne in mednarodne umetniške zbirke. Predstavil se je na domačih in mednarodnih razstavah, leta 2009 pa je tudi zastopal Slovenijo na 53. Beneškem bienalu. Osrednji del projekta x=0/y=0 Šum v procesu je bil velika slika oziroma objekt iz približno 20.000 legokock v dveh sivih odtenkih ter beli in črni, s katerimi je umetnik simuliral tako digitalno podobo kot tudi sam proces gradnje.