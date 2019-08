Takis je med drugim eksperimentiral z magnetizmom. Foto: MMC RTV SLO

Takis, ki je kinetično umetnost ustvarjal z eksperimentiranjem z gibanjem, svetlobo, geometrijsko obliko in barvo, je umrl minuli petek, 8. avgusta, star 93. let, je po poročanju portala Deutsche Welle sporočila njegova fundacija locirana v Atenah. "Bil je pravi pionir, inovator in legenda," je v sporočilu zapisala fundacija Takis.

V več kot 70 let trajajoči karieri se je uveljavil kot vodilni pionir kinetične umetnosti v 20. stoletju. Nova smer v kiparstvu se je začela opirati na gibanje ali pa zgolj vtis gibanja in tako dosegla pri opazovalcu močan vizualni učinek. Takis je bil prepoznaven po vseh velikih galerijah po svetu, kjer so bile skozi leta na ogled njegove razstave.

Panagiotis Vassilakis - Takis se je rodil v Atenah leta 1925. Foto: MMC RTV SLO

"Plodovit in vizionarski um čigar genialnost, predanost in domišljija je bila brezkončna. Takis je raziskoval številna umetniška in znanstvena obzorja, pa tudi glasbo in gledališče ter tako redefiniral omejitve sodobne umetnosti," so še zapisali pri fundaciji.

Takis se je rodil kot Panagiotis Vassilakis v Atenah leta 1925, med 2. sv. vojno pa se je pridružil grškemu uporniškemu gibanju proti okupatorjem, ki so prišli iz nacistične Nemčije. Po vojni so ga med drugim navdihnila dela Picassa, Giacomettija in klasičnih grških skulptur in v 50-ih letih 20. st. se je preselil v Pariz. Čeprav ni imel prav nobene formalne izobrazbe iz umetnosti, je v Parizu opozoril nase s svojo avantgardno uporabo magnetnih polj, elektrike, svetlobe in druge tehnologije v kiparskih delih.

"Novica o Takisovi smrti nas je užalostila. Njegov unikaten poetičen in inovativen duh bomo pogrešali vsi, ki smo ga poznali. Naj bodo njegova dela še naprej inspiracija za generacije mladih umetnikov, ki prihajajo," so na Twitterju zapisali v londonski moderni galeriji Tate, kjer je trenutno na ogled velika razstava Takisovih del.