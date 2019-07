Jane Kallir, osrednja svetovna strokovnjakinja za Egona Schieleja in avtorica kritičnega kataloga njegovih del, se je skozi leta že navadila, da stopijo v stik z njo neznanci, ki trdijo, da so našli risbo, ki bil lahko bila njegovo delo.

Najdena risba je nadvse podobna tej, pri čemer gre za isti model, ki ga je Schiele na svojih risbah najverjetneje upodabljal kot študijo za svojo zadnjo litografijo, naslovljeno Dekle. Foto: Wikipedia Commons

"Večinoma gre za ponaredke - nezaslišane kopije."

"V devetdesetih odstotkih primerov se motijo," je za The Art Newspaper povedala Jane Kallir, ki je sicer tudi direktorica newyorške galerije St. Etienne ter je že več kot tri desetletja pristojna za potrjevanje avtentičnosti Schielejevih risb in akvarelov. "Večinoma gre za ponaredke - nezaslišane kopije." Na njeno veliko presenečenje pa se je za avtentično izkazala risba, ki so jo hranili v socialni trgovini Habitat for Humanity v Queensu v New Yorku.

Risba, ustvarjena v zadnjem letu življenja

Delo, ki ga je Schiele ustvaril leta 1918, je zdaj na ogled v galeriji St. Etienne, njegova vrednost pa je ocenjena na 100.000 do 200.000 dolarjev (90.000 do 180.000 evrov). Risba je torej nastala nedolgo pred njegovo smrtjo, saj je z vsega 28 leti umrl še istega leta na Dunaju za posledicami španske gripe.

Glede na obilico ponaredkov, s katero se srečuje, je bila strokovnjakinja sprva skeptična, ko se je neznanec junija lani obrnil nanjo po elektronski pošti. Pripel je nejasne fotografije risbe in jo obvestil, da je naletel na umetnino, ki bi lahko bila Schielejevo delo, zato jo je tudi kupil.

Kallirjeva se je na njegovo sporočilo odzvala s prošnjo, da ji pošlje boljšo fotografijo umetnine. Na risbi, ustvarjeni na papir s svinčnikom, je upodobljeno golo mlado dekle, ki leži na hrbtu in daje vtis, da bi lahko bilo umorjeno.

Skoraj eno leto čakanja

Preteklo je skoraj leto dni, preden je maja letos lastnik te stvaritve znova stopil v stik z galerijo in poslal ostrejšo fotografijom ki pa je v Jane Kallir nemudoma vzbudila zanimanje: "Mislila sem si, da obstaja velika verjetnost, da je pristna." In tako je lastnika risbe povabila, da pride v galerijo in ji pokaže umetnino.

V njeno veliko zadovoljstvo je bila risba tudi dejansko pristna. "To je bilo dekle, ki je leta 1918 redno poziralo Schieleju, tako samo kot včasih tudi z mamo," je dejala strokovnjakinja. Nadaljnja raziskava je pokazala, da bi delo lahko sodilo v serijo 22 drugih risb tega dekleta, pri čemer predpostavljajo tudi, kateri dve risbi bi lahko nastali v istem terminu poziranja. Mnoge od teh risb so bile študije za Schielejevo zadnjo litografijo, naslovljeno Dekle.

Druge risbe dekleta se trenutno nahajajo v zbirkah Metropolitanskega umetnostnega muzeja v New Yorku in Leopoldovega muzeja na Dunaju.

Zdajšnji lastnik je za risbo odštel neznano vsoto

Lastnik risbe, ki želi ostati neimenovan, je povedal, da jo je našel med brskanjem po trgovini Habitat for Humanity ReStore, ki ob predmetih iz presežnih zalog prodaja tudi rabljene predmete, kot so pohištvo, aparati, notranji dekor in gradbeni material. "Ne vem, koliko je plačal za risbo," je še dejala Kallirjeva in dodala, da "ni bilo prav veliko."

Izvršna direktorica trgovine Habitat for Humanity New York City Karen Haycox je izrazila presenečenje nad odkritjem. "Ekstatični smo," je zapisala v elektronskem sporočilu. "In morda malo v šoku, vendar na koncu resnično srečni za vse vpletene. Ne morem si pomagati, vendar menim, da če ne bi bilo Habitat NYC ReStore, bi ta del umetnostne zgodovine končal na odlagališču, izgubljen za vedno," je še dodala.