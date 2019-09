Kovane vrtnice so zelo raznolikih oblik, kompleksnosti, čvrstosti in sestave. Foto: EPA

Kovaške moči z vsega sveta

Umetniški projekt sta zasnovala Tobbe Malm in Tone Mørk Karlsrud, ki ju je globoko ganilo polje vrtnic, ki je po tem tragičnem dogodku "zraslo" pred katedralo v Oslu in se v naslednjih dneh razširilo še po mestnih ulicah. Umetnika, navdahnjena s to spontano solidarnostjo med neznanci, sta se odločila zagnati svoj projekt Železnih vrtnic in tako sta povabila kovače z vsega sveta, da so skovali železne vrtnice in jih poslali na Norveško.

Ljudje so po napadu leta 2011 množično prinašali vrtnice pred katedralo v Oslu. Foto: EPA

Projekt je hitro prerasel prvotno idejo - kmalu so bili tudi preživeli in drugi prizadeti povabljeni v Tobbejevo delavnico, kjer so se pogovarjali, predelali svojo žalost in skovali tudi svoje lastne vrtnice. Kovači iz Avstralije in še nekateri z drugih delov sveta so pripotovali na Norveško, da so osebno izročili svoje vrtnice.

Poklon norveški prestolnici

Končno delo zdaj tvori 1.000 vrtnic z vsega sveta, ki simbolizirajo angažiranost in solidarnost v boju proti terorju. Skulptura je poklon mestu Oslo, zaključne posege na njej pa usklajuje in financira Kulturetaten, norveška agencija za kulturo. Od leta 2011 pa do agencijinega prevzema odgovornosti za financiranje, so projekt s prispevki podprli zasebniki, podjetja in druge organizacije ter več občin, piše na spletni strani projekta.

Železna vrtnica za Norveško

Malm in Karlsrud sta septembra v letu napada vzpostavila stran na Facebooku, imenovano Iron Rose for Norway (Železna vrtnica za Norveško). Njuno sporočilo je bilo preprosto in jasno – skujte železno vrtnico za Norveško, večno vrtnico s skrbjo za Norveško in tiste, ki jih je prizadel teror 22. julija. Že oktobra istega leta so na Norveško začele prihajati prve vrtnice. V projekt se je vključilo še več kovačev tako iz Norveške kot od drugod, ki so dali svoje delavnice na razpolago ne le za kovanje vrtnic, temveč tudi za pogovore.

Betonski obod bo v mrzlih mesecih ogrevan, tako da bo mogoče tudi takrat posedeti ob spomeniku. Foto: EPA

Rožna postelja na krožni jekleni plošči

Železne vrtnice so zdaj svoje mesto našle v Katedralskem parku v Oslu, torej blizu kraja, kjer je po napadu vzniknilo prvotno polje vrtnic. Okrogel spomenik je premera 5,5 metra širok in višine med 50 in 80 centimetrov. Tvori ga 1.000 železnih vrtnic, nameščenih kot rožna postelja na krožni jekleni plošči. Betonski obod spomenika služi kot klop, na kateri je mogoče posedeti in razpolaga celo z grelnimi elementi, ki bodo v mrzlih mesecih topili sneg in tudi takrat omogočali udobno sedenje.

Kovane vrtnice so zelo raznolikih oblik, kompleksnosti, čvrstosti in sestave, kar dela to umetnino živo tudi v smislu, da bodo različne vrtnice sčasoma različno hitro rjavile, spremenile videz in pustile različne sledi na jekleni plošči, na katero so pritrjene.

Spomenik so odkrili danes dopoldan ob prisotnosti norveškega kronskega princa in kronske princese.