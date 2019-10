Neja Zorzut v delu raziskuje vezi med objektnostjo in telesnostjo. Foto: MSUM

Umetnico zanimajo teme, vezane na slikovno polje, predvsem na odklone in razlike med medijem in okoljem. Njena razstava bo na ogled do 8. decembra.

Foto: MSUM

Razmerje dveh nezdružljivih entitet

Prek postavitve, katere kustos je Igor Španjol, bo predstavila novo sliko in objekt. V njiju problematizira razmerje dveh nezdružljivih entitet, njuno lepljivost, sprijetje, izbokline in nezmožnost ločitve, je še mogoče prebrati na spletni strani MSUM.

Neja Zorzut v delu raziskuje vezi med objektnostjo in telesnostjo. Pri tem objektnost razume kot dojemanje predmeta v prilagajanju telesu in povezavi z njim. Prizadeva si reprezentirati videz, utemeljen na breztelesni objektnosti, kjer je materialnost odziv na prilagajanje telesu.

Čeprav se na prvi pogled objekti, ki jih nakazuje v svojih slikah, kažejo kot prepoznavni in domači, lahko hitro zapadejo v radikalno tujost, z akomodacijo pa izginja meja med objektom in telesom.



Dobila je akademsko Prešernovo nagrado

Neja Zorzut (1992) je leta 2015 diplomirala na oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer zaključuje študij na magistrskem programu slikarstva. Prejela je priznanje in Prešernovo nagrado Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.



S serijo samostojnih razstav Prepih v pritličju MSUM predstavljajo sveže ideje na področju sodobne umetnosti.