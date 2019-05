Foto: Wilhelm Heiliger/Pilonova galerija

Pod naslovom Meditacija in fotografija predstavljajo umetnikova najnovejša fotografska dela, ki so nastajala na Goriškem ter na Krasu. Med majem in decembrom bodo poleg Pilonove galerije njegove podobe predstavljali še v Mestni galeriji Nova Gorica, lendavski Sinagogi, Galeriji v Prešernovi hiši v Kranju, Kosovelovem domu v Sežani in Šivčevi hiši v Radovljici.

Kot je ob razstavi zapisala kustosinja razstave Pavla Jarc, avtor s svojimi deli razkriva bolj osebno, intimno izpovedno ikonografijo in umik v meditativni svet vzhodnjaške filozofije. "V svet filozofije zena, ki jo je vzel za svojo in mu omogoča spoznavanje metafizične resničnosti zunaj vseh iluzij realnega sveta. Njegova umetniška izraznost pa je v zadnjem času zavezana predvsem mediteranskemu okolju in kraški pokrajini, kamor se v zadnjih letih vedno znova rad vrača. S Krasom je čustveno povezan, predstavlja mu neusahljiv vir navdiha za recentna umetniška snovanja," še zapiše.

Zanimajo ga predvsem detajli; denimo barvne geometrijske strukture na pročeljih stavb in domiselni izrezi sten kakor tudi kamnite površine z nenavadnimi teksturami in patino časa, na katerih so vidni različni sledovi naravnih sprememb.

Foto: Wilhelm Heiliger/Pilonova galerija

Heiliger s svojim načinom fotografiranja in obdelovanja motivov likovno transformira intenzivno dojet motiv iz narave ali urbanega okolja. S tem se približuje slikarskemu konceptu izčiščenega likovnega dela, značilnemu za t. i. konkretno umetnost, ki se je razvila v drugem desetletju prejšnjega stoletja in se ukvarja izključno z avtonomnimi sredstvi umetniškega izražanja, kot so barva, svetloba, linija, oblika, še zapiše Jarčeva.

Wilhelm Heiliger se je rodil leta 1944 v Ljutomeru. Študiral je slavistiko, filozofijo in grafiko v Ljubljani in Gradcu, kjer je doktoriral iz literarnih ved. Nato se je leta 1973 preselil v Washington in kasneje v Kalifornijo. Na Standfordski univerzi je deloval kot pisec in raziskovalec. Izdal je številne knjige o politiki, literaturi, filozofiji in psihologiji.

Fotografiji se je posvetil sredi 70. let prejšnjega stoletja, od začetka 80. let pa so ga nagovarjali predvsem arhitekturni elementi v Mehiki, Kaliforniji in Sredozemlju. Svoja dela je razstavljal po vsem svetu in sicer na Kitajskem, v Indiji, Združenih državah Amerike, Mehiki ter po Evropi, večkrat tudi v Sloveniji. Njegova dela najdemo v pomembnih zasebnih in javnih zbirkah. Trenutno ustvarja v Sloveniji in Italiji.

Razstavo spremlja slovensko-angleški katalog na 144 straneh z barvnimi reprodukcijami Heiligerjevih del in besedilom Pavle Jarc. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini bodo njegova dela na ogled do 16. junija.