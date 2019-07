Rembrandtovo Nočno stražo si vsako leto ogleda dva milijona ljudi, slabih 45 let po zadnjem restavriranju je čas za novo osvežitev.

Rembrandt van Rijn: Nočna straža, 1642. Foto: EPA

Projekt se bo začel v ponedeljek točno ob 9h. Takrat se namreč odprejo vrata Rijksmuseuma, ki enega največjih in razdelanih restavratorskih postopkov v zgodovini, kot ga opisujejo, ne želijo izvesti za zaprtimi vrati, pač pa pred očmi obiskovalcev in najširše javnosti.

Projekt so poimenovali operacija Nočna straža, saj načrtovanje zahteva taktiko vojaške operacije, pravi generalni direktor muzeja Taco Dibbits. Da bi omogočili nemoten potek dela, javnosti pa možnost, da jih spremljajo, so skonstruirali sedem kvadratnih metrov veliko stekleno komoro, ki jo bodo v muzeju namestili v soboto, kjer bo sliki sijaj vračalo 12 strokovnjakov.

Potek restavratorskega dela bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu. Nočno stražo, skupinski portret ene izmed amsterdamskih straž, je Rembrandt naslikal leta 1642 po naročilu Druščine Fransa Banninga Cocqa in Willema van Ruytenburcha. Monumentalna slika, na kateri je velikan nizozemske zlate dobe naslikal 34 oseb, je bila nazadnje restavrirana leta 1975. Z nožem jo je namreč napadel nek nizozemski učitelj.

Letos mineva 350 let od Rembrandtove smrti. Foto: EPA

V tokratnem obsežnem posegu bo najprej na vrsti raziskovalna faza, ki naj bi trajala 10 mescev. Strokovnjaki upajo, da boso z najnovejšo tehnologijo prišli do novih spoznanj predvsem o tem, ali je Rembrandt na platnu zares najprej naslikal pripravljalno sliko, pa tudi kako je delo nato spreminjal in popravljal.

Sliko so že pred tednom dni prestavili na drug konec galerije, da bi naredili prostor za priprave in namestitev komore. Ko bodo v nedeljo zvečer muzej zapustili zadnji obiskovalci, se bo 25 ljudi lotilo dela in 337 kilogramov težko sliko prenesli v komoro.

V zadnjih 150 letih, odkar je slika v muzeju, jo le redko prestavljajo - to se je med drugim zgodilo na začetku druge svetovne vojne, ko so jo prenesli v zaklonišče in nato na jug države. "Pri premiku vsake slike, zlasti pa tako velike kot je Nočna straža, je treba biti zelo previden in natančen," Dibbitsove besede povzema Guardian. "V naslednjih desetih mesecih bomo dokumentirali plast za plastjo, pigment za pigmentom, nato pa na podlagi ugotovitve stanja pripravili konservatorski načrt. Šele zatem se bo začel konservatorsko-restavratorski poseg."