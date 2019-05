Sporni deli naj bi tematizirali trk med ameriško kulturo in islamističnimi skrajneži. Foto: LDN Graffiti/SKU

Sporni platni inkorporirata besedilo islamske molitve šahade, enega od petih stebrov islama, ikonografijo ameriške zastave in gole ženske silhuete.



Galerija, ki jo je ustanovil oglaševalski magnat Charles Saatchi, je sprva zavrnila zahteve jeznih obiskovalcev, naj se določene slike odstrani, češ da je naloga vsakega posameznika, da se odloči, na kakšen način ga nagovarjajo umetnine. Se je pa zato na jezo ljudi odzval SKU, ki je predlagal kompromis - sporne umetnine so ostale na steni galerije, a pokrite z rjuhami.



"To se je zdelo kot spoštljiva rešitev, ki odpira debato o svobodi izražanja v kontrastu s pravico, da nisi razžaljen," je umetnik komentiral za The Sunday Times.

Galerija je za isti časnik poudarila, da "v celoti podpirajo svobodo izražanja". "V galeriji prepoznavamo tudi iskrenost pritožb na račun teh del in podpiramo umetnikovo odločitev, da se ju prekrije do konca razstave."

Umetnik, ki se predstavlja kot SKU (kratica za termin “stock keeping unit”), nima profilov na družbenih omrežjih in ne razkriva svoje identitete. Razstavo v galeriji Saatchi je naslovil Rainbow Scenes, tematizirala pa naj bi, "kako smo kot posamezniki v družbi podvrženi širšim kulturnim, gospodarskim, moralnim in političnim silam". Med drugim ga zanima "podajanje vrednot v simbolih in propagandi", spodbudil pa bi rad "nov zagon sveta". Razstava je bila odprta od sredine aprila do minulega petka.