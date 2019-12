Foto: Bojan Kovačič, Človeška vrsta ‒ Dišave VIII, 2012barvna jedkanica in suha igla. Foto: Narodna galerija

Umetnikovemu predanemu delu so se že poklonili z razstavo v Ljubljani, danes pa jo odpirajo še v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki.

Razstavo, ki je posvečena učiteljevemu spominu in njegovim učencem, so pripravili skupaj z Narodno galerijo iz Ljubljane. Njena avtorja sta Andrej Smrekar in Kristina Preininger, na ogled pa bo do 9. februarja prihodnje leto.

Spomladi so postavitev najprej odprli v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer je predlani umrli Bojan Kovačič 15 let vodil grafično šolo. "Živel je za grafiko in šolo," je pred nedavnim o umetniku in prijatelju dejal umetnostni zgodovinar in likovni kritik Iztok Premrov. "Ne poznam enega študenta, ki ga ne bi imel rad. V svojem pedagoškem delu se je razdajal," je Premorv še povedal v Narodni galeriji poudaril Kovačičevo olje na platnu in dodal, da je bila to "ljubezen do iskanja samega sebe, preverjanje samega sebe in razdajanja svojega znanja naprej".

Kovačič je svoj grafični opus leta 2011 podaril Narodni galeriji, njegova vdova Elena Martello Kovačič pa lani še grafične liste, nastale med letoma 2011 in 2017. V primerjavi z drugimi člani ljubljanske grafične šole je Kovačič izkusil nekoliko drugačno disciplino uvajanja v tehniko. Študiral je v Milanu in delal v tamkajšnjih delavnicah, ki so tiskale za nekatere najvidnejše predstavnike pariške šole. Njegova rutina je bila usmerjena v tehnični nadzor učinkov, improvizacija in eksperimentiranje z medijem pa sta ga vodili v inovacijo.

B. Kovačič, Pecatores XI., 2017, iz donacije NG. Foto: Narodna galerija

Bil je prvi, ki je tiskal po predrtih grafičnih ploščah, kar je Bogdan Borčić nato sistematično vključil v svoj likovni jezik. "Kot pedagog je z izjemno občutljivostjo in čustveno inteligenco znal prisluhniti različnim značajem svojih gojencev," odkrival v njih posebna nagnjenja in zmožnosti ter jih spodbujal k grafičnemu izražanju, so ob razstavi zapisali v Kostanjevici na Krki.

Bojan Kovačič se je rodil leta 1949 v Sežani. Slikarstvo je študiral na umetnostni akademiji Brera v italijanskem Milanu, pozneje pa se izpopolnjeval v grafičnih delavnicah Franca Sciardellija in Enrica Majolija. Podiplomski študij je leta 1975 nadaljeval tudi na ljubljanski akademiji. Usmeril se je zlasti v globoki tisk. Pripravil je nekaj manj kot 30 samostojnih razstav in sodeloval na 60 skupinskih v Sloveniji in tujini. Umrl je leta 2017.