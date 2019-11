Živko Kladnik, Srebrenica, 2016, kolaž, 61,5 x 91,5 cm. Foto: Marko Tušek

Pod naslovom Sredi sveta 1969-2016 bodo od danes do 24. decembra na ogled vizualna poezija, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke in filmi. Gre torej za dela, ki jih je Kladnik v 60. in 70. letih ustvarjal kot kompleksne literarne izdaje, v katerih so bila literarna in likovna sporočila neločljivo povezana in ustvarjena z zavestjo, da jih je mogoče ustvarjati na različne načine v povezavi in sožitju literarne in likovne umetnosti.

Živko Kladnik se je rodil leta 1948 v Novem mestu, živel pa na Gorenjskem. Posvečal se je poeziji, vizualnemu ustvarjanju in filmu, bil pa je tudi pobudnik mnogih kulturnih dogodkov v Kranju. Soustanovil je kranjsko filmsko skupino Ime in konkretistično skupine Studio Signum, bil pa je tudi član likovnega srečanja Jasna.

S skupino Studio Signum je pripravil številne razstave in projekte, ki so svoj vrhunec dosegli konec 70. in v 80. letih preteklega stoletja. Najbolj opazna med njima sta bila Projekt Abeceda v Piranu, Benetkah in Kranju ter Grafiti v Reki, Kranju in Bohinju.

Samostojno je največkrat razstavljal v Kranju, razstave pa pripravljal še vse do leta 2016. Umrl je leta 2017.