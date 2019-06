Opis živali:

Izgubila se je mlada mucka Loti. Ima nekoliko daljšo dlako bele barve z oranžnimi in sivimi lisami. Je plašna in še prestrašena, saj še ni vajena novega doma, sicer pa se pusti božati in je živahna.

Kje je žival pogrešana?

Predvidevajo, da se je zatekla na kakšno od kmetij v bližini Orehka in Drulovke (Kranj), saj je prišla s kmetije in novega okolja še ni vajena.

Od kdaj je žival pogrešana?

Od 8. 6. 2019 okoli 10. ure dopoldne.

Kontaktni podatki lastnika:

040 425 277