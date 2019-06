Za kopanje morje te dni še ni primerno. Foto: Reuters

1. junij pomeni tudi začetek meteorološkega poletja (koledarsko se bo, kot je znano, začelo šele čez 20 dni), in čeprav so še pred dnevi dež in nizke temperature ljubitelje sonca spravljalo v obup, se z junijem, kot kaže, kislo vreme vendarle poslavlja. Kot je za Radio Slovenija zjutraj dejal vremenoslovec Brane Gregorčič, bodo že danes temperature blizu 25 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšna stopinja več.

Ob začetku #kopalneSezone 1. junija je morje še hladno, saj ima 15 °C, v prihodnjih dneh se bo počasi ogrevalo. Prvi rezultati mikrobioloških analiz morja pa kažejo že dobre rezultate kvalitete vode na mestih, namenjenih kopanju: https://t.co/zMsGk8jdW7 — ARSO vode (@ARSO_VODE) 31. maj 2019

"Več sonca bo dopoldne, popoldne bo več kopaste oblačnosti, danes morda tudi kakšna ploha, v naslednjih dneh pa so možne nevihte," je še dejal in dodal, da bo sonca v naslednjih dneh precej več, kot smo ga bili vajeni v mesecu maju. Povsem ustalilo, kar pomeni, da bodo tudi popoldnevi povsem brez ploh, se bo pa mogoče v drugi polovici tedna, je še povedal in dodal, da za zdaj kaže, da bodo trije stabilni, suhi dnevi med četrtkom in soboto.

Morje še zdaleč ni primerno za kopanje

S prvim junijem se na morju začenja kopalna sezona, a morje je zdaj še hladno, saj ima 15 stopinj. V prihodnjih dneh se bo počasi ogrevalo. Prvi rezultati mikrobioloških analiz morja pa po navedbah Arsa kažejo že dobre rezultate kakovosti vode na mestih, namenjenih kopanju.

Previdno tudi v gorah

V kolikor vas mika visokogorje, nad 2200 m je še veliko snega. Snežna odeja je razmeroma labilna, sonce bo še dodatno labiliziralo podlago, zato bo situacija potencialno nevarna še par dni. Previdno Več na https://t.co/KRC6jbZ4JK . pic.twitter.com/McjyJtMS1N — ARSO vreme (@meteoSI) 31. maj 2019

Ugodno vreme bo marsikoga prepričalo v obisk gora, a na Arsu ob tem opozarjajo na previdnost, saj je v visokogorju nad 2200 metrov nadmorske višine še veliko snega. "Snežna odeja je razmeroma labilna, sonce bo še dodatno labiliziralo podlago, zato bo situacija potencialno nevarna še par dni," so zapisali na Twitterju. Kot smo že poročali, je na Kredarici snežna odeja debela že več kot tri metre, kar je največ v zgodovini meritev za ta čas v letu, saj je največ snega tam navadno konec aprila.

Povprečna temperatura v maju, zadnjem mesecu meteorološke pomladi, je bila za okoli dve do tri stopinje Celzija nižja od dolgoletnega povprečja in s tem najnižja po letu 1991. Letošnji maj je bil poseben tudi zato, ker je izstopal po izjemno majhnem številu sončnih ur ter velikem številu dni s padavinami, ne pa tudi po sami količini padavin.