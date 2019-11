V Avstriji je močno snežilo že v sredo, kar je povzročilo številne nesreče in izpad elektrike. Od sveta je bila začasno odrezana tudi bolnišnica na avstrijskem Štajerskem. Foto: Reuters

Na 63-letnega moškega v Franciji se je prevrnilo drevo in ga ubilo, ko je z več drugimi poskušal premakniti drevo, pri čemer je bil ranjen tudi 27-letni moški.

Obilen sneg je prekinil dobavo električne energije, v četrtek zvečer sta bila pretrgana dva daljnovoda, zaradi česar je brez elektrike ostalo 300.000 gospodinjstev. Sneg ovira tudi promet. V Grenoblu je delno prekinjen železniški promet, na območju Lyona pa velja prepoved vožnje težkih tovornjakov na avtocestah in nekaterih regionalnih cestah.

V Avstriji razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti

O močnem sneženju pa poročajo tudi z vzhoda Tirolske in delov avstrijske Koroške, kjer so že razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti. Poleg snežnih plazov obstaja nevarnost lomljenja težkih vej in dreves. Prebivalce pa zdaj skrbi tajanje snežne odeje, saj bi to lahko v prihodnjih dneh povzročilo poplave.

Vreme naj bi se nekoliko umirilo v soboto, vremenoslovci pa za nedeljo na vzhodu Tirolske in za sever avstrijske Koroške napovedujejo nove padavine, ko naj bi zapadalo tudi do 90 litrov na kvadratni meter. Zaprtih je več šol, zaradi snega se pojavljajo težave v prometu.