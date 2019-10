Ljubelj je pobelil sneg. Foto: Policija

Popoldne bo suho, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno. Drugod bo zjutraj in dopoldne oblačno ali megleno, popoldne se bodo oblaki trgali. Burja na Primorskem bo do večera povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 7, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V soboto bo na severovzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo začelo deževati. V višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Ob morju bo pihal jugo.

Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka nad naše kraje v spodnjih plasteh ozračja hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Dopoldne se bo ob Jadranu in v Furlaniji - Julijski krajini delno razjasnilo, drugod bo še pretežno oblačno, rahle padavine bodo ponehale. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja. Jutri bo ob Jadranu in v sosednjih pokrajinah Italije sončno, drugod bo prevladovalo pretežno oblačno vreme. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.

Občutljivi ljudje bodo imeli danes manjše vremensko pogojene težave, tudi nekateri bolezenski znaki bodo še okrepljeni.