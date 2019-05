Lewis Hamilton je v Monte Carlu osvojil 85. 'pole' v karieri. Foto: Reuters

Tretji prosti trening: 1. C. LECLERC Ferrari 1:11,265 2. V. BOTTAS Mercedes +0,053 3. L. HAMILTON Mercedes 0,213 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,274 5. P. GASLY Red Bull 0,473 6. A. GIOVINAZZI Alfa Romeo 0,905 7. D. KVJAT Toro Rosso 0,929 8. K. MAGNUSSEN Haas 1,005 9. K. RÄIKKÖNEN Alfa Romeo 1,043 10. A. ALBON Toro Rosso 1,073

Medtem ko si je Mercedes zagotovil prvo štartno vrsto na preizkušnji v kneževini, pa so za novo blamažo poskrbeli pri Ferrariju. Sebastian Vettel, ki je na tretjem prostem treningu zaradi prepoznega zaviranja razbil svoj dirkalnik pri prvem zavoju, je sicer dosegel četrto mesto, a moštvo iz Maranella je uničilo kvalifikacije drugemu dirkaču, Charlesu Leclercu.

Ob izteku prvega dela so menili, da je odpeljal dovolj hiter krog za drugi del in ga niso poslali nazaj na stezo za zadnji poskus. Odločitev, zaradi katere bo Monačan domačo dirko v nedeljo začel šele s 16. mesta.

Leclerc razočaral svoje rojake

Po pričakovanjih sta najslabša časa kvalifikacij dosegla williamsa, Robert Kubica in George Russell, a za prvovrstno negativno presenečenje sta poskrbela predvsem ferrarija. Vettel je imel skozi prvi del kvalifikacij, potem ko je razbil sprednji desni del dirkalnika na tretjem prostem treningu, obilo težav, napredovanje v drugi del si je z najhitreje odpeljanim krogom (1:11,434) zagotovil šele z zadnjim poskusom po izteku časa. Povsem drugače se je odrezal njegov moštveni kolega, domačin Leclerc, ki si je od dirkaškega konca tedna obetal veliko, izpadel pa že v prvem delu kvalifikacij. Zasedel je 16. mesto, za 15., ki vodi v drugi del, je zaostal za 52 tisočink sekunde. Ob njem in williamsih sta se od kvalifikacij pričakovano poslovila še racing pointa, Sergio Perez in Lance Stroll.

Pri Ferrariju so znova zamočili: Charles Leclerca ob zaključku prvega dela kvalifikacij niso poslali nazaj na stezo, tako da je Monačan ostal brez zadnjega poskusa in je kvalifikacije sklenil na zelo skromnem in nepričakovanem 16. mestu. Pravcata katastrofa za domačina iz Monte Carla, ki si je od dirkaškega konca tedna v kneževini obetal veliko. Ferrarijevo garažo je zapustil vidno nezadovoljen. Foto: Reuters

MMC-jev dirkač dneva: Lewis Hamilton (Mercedes) - Britanec, aktualni svetovni prvak, je v prvem in drugem delu kvalifikacij zaostajal za moštvenim kolegom Bottasom, a v zadnjem poskusu je nato z izjemno predstavo postavil rekord kroga in dosegel že 85. 'pole' v karieri. To je bil sicer njegov drugi najboljši štartni položaj v letošnji sezoni, prvi po Melbournu. Foto: Reuters

Grosjean bentil nad Gaslyjem

V drugem delu kvalifikacij je najhitrejši krog odpeljal Verstappen, izpadla sta oba dirkača Alfe Romea, Antonio Giovinazzi in Kimi Räikkönen, za katerega je to jubilejni 300. dirkaški konec tedna v karieri. Izpadli so tudi Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault) in Romain Grosjean, ki je bil s svojim haasom na dobri poti, da se prebije v zadnji del kvalifikacij, nato pa mu je zadnji poskus z red bullom uničil Pierre Gasly. Grosjean, ki bo dirko v nedeljo začel s 13. štartnega položaja, je v garaži Haasa izustil nekaj krepkih na račun svojega mlajšega rojaka.

Hamilton udaril, ko je bilo treba

Sledil je napet in težko pričakovani zaključek kvalifikacij, v katerem so gledalci pričakovali nov rekord proge. Tega so tudi dočakali, odpeljal ga je Hamilton (1:10,166), ki je v zadnjem poskusu za 86 tisočink sekunde ugnal moštvenega kolega Bottasa. Britanec je bil po osvojenem 'polu' izjemno navdušen, v kvalifikacijah je ves čas zaostajal za finskim kolegom, še posebej je bil počasnejši v prvem in drugem sektorju. A takrat, ko je bilo pomembno, je dirkal brezhibno in si praktično že zagotovil polovico zmage v kneževini. To je bil že njegov 85. 'pole' v karieri. V drugo štartno vrsto sta se uvrstil Verstappen in Vettel, ki je v zadnjem poskusu poljubil zaščitno ogrado, a si svojega ferrarija ni huje poškodoval. "Imamo dober dirkalnik. Vsi dirkači, ne glede na to, ali imamo hiter ali počasnejši dirkalnik, tu dirkamo na meji mogočega. Kot da bi se spopadali z biki. Najhitrejši krog je bil težek, imel sem nekaj težav v zavoju Rascasse, a uspelo mi je," je po kvalifikacijah dejal do ušes nasmejani Hamilton.

Dirka za VN Monaka se bo na ulicah Monte Carla začela v nedeljo ob 15.10.

Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

Kvalifikacije: