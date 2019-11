Lewis Hamilton bo v nedeljo rekordno peto zmago v Jas Marini lovil z najboljšega štartnega položaja. Foto: Reuters

Hamilton je najboljše prihranil za konec. V zadnjem delu kvalifikacij je odpeljal dva izjemno hitra kroga, v drugem poskusu je svoj dosežek še izboljšal in za slabi dve desetinki sekunde ugnal moštvenega kolega. Verstappen, ki brani tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred Charlesom Leclercom, je dosegel tretji najboljši čas.

Charles Leclerc je bil prepozen za svoj drugi poskus v zadnjem delu kvalifikacij. Nova napaka Ferrarija, ki jih v letošnji sezoni kar mrgoli. Foto: Reuters

Sledita oba ferrarija, Leclerc je bil četrti, Sebastian Vettel peti. S kvalifikacijami zagotovo ne more biti zadovoljen Leclerc, ki je že po prvem poskusu v zadnjem delu kvalifikacij precej zaostal za mercedesoma, za nameček je prepozno prečkal štartno-ciljno črto, tako da ni mogel odpeljati še zadnjega poskusa.

V prvem delu obstal Alfa Romeo

Že pred začetkom kvalifikacij je bilo jasno, da moštvo Williams, tako kot med vsemi letošnjimi dirkaškimi konci tedna, nima realnih možnosti po uvrstitvi v drugi del kvalifikacij. Ob Robertu Kubici in Georgeu Russllu pa so v prvem delu kvalifikacij obstali še Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi in Romain Grosjean. Očitno karakteristika proge ne ustreza Alfa Romeu in Haasu, Grosjeanov moštveni kolega Kevin Magnussen je bil po prvem delu 15.

Gasly na 12. mestu

V drugem delu kvalifikacij je pričakovano izpadel Magnussen, ob njem pa sta izpadla tudi oba tora rossa, Daniil Kvjat in Pierre Gasly, ter racing pointa, Lance Stroll in Sergio Perez. Mehičan je za slabi dve desetinki sekunde (0,196) zaostal za desetouvrščenim Nicom Hülkenbergom (Renault).

Nova napaka Ferrarija

V drugem delu je najhitrejši čas postavil Leclerc, ki je bil za 91 tisočink hitrejši od Bottasa, zato je bilo mogoče pričakovati srdit boj za 'pole position' med težkokategorniki. Na koncu se je Monačanu zadnji poskus v kvalifikacijah ponesrečil, ciljno črto je prečkal po rdeči luči, zato bo nedeljsko dirko začel s četrtega štartnega položaja.

Dirka v nedeljo ob 14.10

Dirka za VN Abu Dabija se bo v Jas Marini začela v nedeljo ob 14.10. Lani je slavil Hamilton pred Vettlom in Verstappnom.

Dirka za VN Abu Dabija , Jas Marina

Kvalifikacije: