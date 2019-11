Honda bo ekipi Red Bull in Toro Rosso poganjala (vsaj) do konca sezone 2021. Foto: EPA

Ekipi sta na prizorišču zadnje letošnje dirke svetovnega prvenstva v Abu Dabiju potrdili podaljšanje sodelovanja, ki bi se sicer izteklo leta 2020.

V japonski ekipi so tehtali, ali naj ostanejo v elitnem razredu motošporta ali ne, sredina odločitev o podaljšanju sodelovanja pa pomeni, da vsaj kratkoročno Honda ostaja del karavane.

Dvojna zmaga na zadnji dirki

Leta 2021 bo namreč formula ena doživela tudi temeljito preobrazbo, saj vodstvo pripravlja sveženj sprememb, s katerimi želijo tekmovanju vrniti nekdanji blišč in doseči večjo izenačenost ekip. V ekipi Toro Rosso uporabljajo Hondine motorje od leta 2018, v Red Bullu pa od letošnje sezone. Na prejšnji dirki v Braziliji je zmagal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), drugi pa je bil po številnih preobratih in odstopih Francoz Pierre Gasly (Toro Rosso). Ta dvojna zmaga dirkalnikov s Hondinimi motorji je bila prva v formuli ena po letu 1991, ko sta na Japonskem zmagala Gerhard Berger in Ayrton Senna.

V Interlagosu se je Hondi sicer obetala celo trojna zmaga, a je Lewis Hamilton v izdihljajih dirke trčil v Alexandra Albona (Red Bull) in mu preprečil prve stopničke v karieri.