Leclerc je za sedem desetink sekunde prehitel moštvenega kolega in lanskega zmagovalca Spaja Nemca Sebastiana Vettla, medtem ko je bil tretji svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku Britanec Lewis Hamilton, ki je na tretjem prostem treningu trčil v ogrado, a so ga pri Mercedesu usposobili za kvalifikacije.

Najboljši trije v kvalifikacijah Spaja (od leve proti desni): Sebastian Vettel, Charles Leclerc in Lewis Hamilton. Leclerc se veseli tretjega najboljšega položaja v karieri. Foto: EPA

Hamilton je slabih 15 minut pred koncem zadnjega prostega treninga izgubil nadzor nad zadkom svojega dirkalnika, zletel s steze in trčil v zaščitno ogrado. Svoj dirkalnik je na levi strani popolnoma razbil, sam pa je brez težav izstopil iz kokpita.

Lewis Hamilton je na zadnjem prostem treningu takole razbil svoj mercedes. Foto: EPA

Tretji prosti trening je tako kot drugega dobil Charles Leclerc, ki je bil za dobre štiri desetinke hitrejši od Ferrarijevega moštvenega kolega Sebastiana Vettla (+0,451), tretji je bil Valtteri Bottas z mercedesom (+0,497). Pod sekundo je zaostal le še četrtouvrščeni Daniel Ricciardo z renaultom (+0,768).

Lansko dirko je dobil Vettel (njegova zadnja zmaga v elitnem razredu motošporta), drugi je bil Hamilton, tretji Max Verstappen (Red Bull).

Dirka v Spaju se bo začela ob 15.10.

Dirka za VN Belgije, Spa-Francorchamps

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN BELGIJE, Spa Francorchamps Kvalifikacije/št. mesta: 1. C. LECLERC Ferrari 1:42,519 2. S. VETTEL Ferrari +0,748 3. L. HAMILTON Mercedes 0,763 4. V. BOTTAS Mercedes 0,896 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,171 6. D. RICCIARDO Renault 1,738 7. N. HÜLKENBERG Renault 2,023 8. K. RÄIKKÖNEN Alfa Romeo 2,038 9. S. PEREZ Racing Point 2,187 10. K. MAGNUSSEN Haas 2,567