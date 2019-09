Michael Schumacher je pet naslovov osvojil s Ferrarijem. Foto: AP

Sedemkratni svetovni prvak se je poškodoval 29. decembra 2013 med družinskim smučanjem na smučišču v Meribelu. Od takrat je o njegovem zdravstvenem stanju zelo malo informacij. Kar pol leta po poškodbi je bil v umetni komi, septembra 2014 pa so ga prepeljali domov ob Ženevsko jezero.

Tako so se tudi v pariški kliniki zavili v molk in niso želeli potrditi vesti o prihodu slovitega pacienta, sklicujoč se na zakone o varovanju osebnih podatkov. Informacijo je sporočil pariški časnik Le Parisien, prišel je do podatkov, da so Schumacherja sprejeli na oddelku za kirurgijo srca in ožilja, kjer ga zdravi kirurg Philippe Menasche, eden izmed pionirjev zdravljenja srčnega popuščanja z matičnimi celicami, pionirsko delo je opravil tudi na področju obnavljanja možganskih tkiv in hrbtenjače z zarodnimi celicami.

Schumacherja so na kliniko prepeljali v ponedeljek popoldne z reševalnim vozilom z ženevskimi registrskimi tablicami, popolnoma pokritega s posebnimi prevlekami, priključenega na aparature in v spremstvu desetih ljudi. Francoski časnik poroča, da je bil Schumacher že tretjič letos v Parizu na terapiji z matičnimi celicami. Dvakrat spomladi, ko so ga tja prepeljali s helikopterjem.

Decembra prihaja dokumentarec z naslovom Schumacher, ki ga je podprla tudi njegova družina. Številni upajo, da bodo v dokumentarcu razkrili kaj več tudi o zdravstvenem stanju slovitega dirkača formule 1.