Los Angeles je na zadnjem mestu Zahodne konference. Foto: Reuters

Branilci naslova so svoje delo praktično opravili v slabih 13 minutah, ko so za hrbet vratarja Jonathana Quicka (24 obramb) spravili štiri ploščke. Dvakrat je bil uspešen Brayden Schenn, med strelce pa sta se vpisala še Jaden Schwartz in Vince Dunn.

Edini gol za Kralje je ob igralcu več po podaji Anžeta Kopitarja prispeval Alex Iafallo.

Jordan Binnington je zbral 29 obramb za St. Louis, ki je slavil šestič zapored.

V Ligi NHL sledi tridnevni premor. Hokejisti bodo spet na delu v noči na soboto.

LOS ANGELES – ST. LOUIS

1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Iafallo (podaja Kopitar) 19.; Schenn 5., 13., Schwartz 6., Dunn 12.

TORONTO - CAROLINA 8:6

MINNESOTA - CALGARY 3:0

BOSTON - WASHINGTON 7:3

TAMPA BAY - FLORIDA 6:1

NY ISLANDERS - COLUMBUS 2:3

PHILADELPHIA - NY RANGERS 5:1

OTTAWA - BUFFALO 3:1

NASHVILLE - ARIZONA 3:2

WINNIPEG - MONTREAL 2:6

CHICAGO - NEW JERSEY 1:7

VANCOUVER - EDMONTON 4:2

VEGAS - COLORADO 3:7

Tekme 27. decembra:

BUFFALO - BOSTON

NEW JERSEY - TORONTO

NY RANGERS - CAROLINA

WASHINGTON - COLUMBUS

NASHVILLE - PITTSBURGH

WINNIPEG - ST. LOUIS

COLORADO - MINNESOTA

CHICAGO - NY ISLANDERS

EDMONTON - CALGARY

ANAHEIM - VEGAS

SAN JOSE - LOS ANGELES

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 38 26 7 5 57 Boston Bruins 38 22 7 9 53 New York Islanders 35 23 9 3 49 Philadelphia Flyers 37 21 11 5 47 Pittsburgh Penguins 36 21 11 4 46 Carolina Hurricanes 37 22 13 2 46 Toronto Maple Leafs 38 20 14 4 44 Montreal Canadiens 37 18 13 6 42 Florida Panthers 36 18 13 5 41 Buffalo Sabres 38 17 14 7 41 Tampa Bay Lightning 35 18 13 4 40 Columbus Blue Jackets 37 17 14 6 40 New York Rangers 36 17 15 4 38 Ottawa Senators 38 16 18 4 36 New Jersey Devils 36 12 19 5 29 Detroit Red Wings 38 9 26 3 21