Anže Kopitar je spet pokazal svoje mojstrstvo. Foto: Reuters

Kralji so imeli v 46. minuti prednost igralca več. Plošček je v napad pripeljal Drew Doughty, ga v pravem trenutku prepustil Anžetu Kopitarju, ki je v napadalno tretjino pridrsal z veliko hitrostjo, prehitel vse domače igralce in nato plošček potrpežljivo poslal mimo vratarja Connorja Hellebuycka.

"Videl sem, kje se odpira prostor, zato sem pred strelom vedel, da moram poskusiti z backhandom. Uspelo je," je bil po četrtem golu sezone zadovoljen Kopitar. Za Kralje je bila to četrta zmaga sezone.

Quick pohvalil soigralce

Kralji so dvakrat povedli, gostitelji so dvakrat odgovorili, tretjič več ne. Vratar zmagovalcev Jonathan Quick je pohvalil soigralce: "Fantje so v obrambi opravili odlično delo. Posebej dobro je bilo v srednjem delu igrišča in pred mojimi vrati, prihranili so mi precej dela."

Kopitar je na 9 tekmah zbral 10 točk. Foto: Reuters

Kopitar druga zvezda večera

Čeprav je Winnipeg izgubil, je bil Hellebuyck razglašen za igralca tekme (zaustavil je 38 strelov), Kopitar je bil druga 'zvezda' večera. Winnipeg je izgubil četrtič na zadnjih petih tekmah.

Liga NHL, tekme 22. oktobra :

WINNIPEG - LOS ANGELES 2:3

Connor 18., Ehlers 33.; Wagner 11., MacDermid 25., Kopitar 46,

BOSTON - TORONTO 4:2

BUFFALO - SAN JOSE 4:3 (podaljšek)

FLORIDA - PITTSBURGH 4:2

NY RANGERS - ARIZONA 2:3 (podaljšek)

DETROIT - VANCOUVER 2:5

NASHVILLE - ANAHEIM 6:1

MINNESOTA - EDMONTON 3:0

CHICAGO - VEGAS 1:2 (kazenski strel)

CALGARY - WASHINGTON 3:5

Tekmi 23. oktobra:

OTTAWA - DETROIT

TAMPA BAY - PITTSBURGH