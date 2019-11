Med junaki nove zmage New York Islandersov je bil tudi vratar Thomas Greiss, ki je zbral 33 obramb. Foto: Reuters

Hokejisti z Long Islanda so zmagali osmič v nizu, opazna je njihova učinkovita igra v napadu, saj so četrtič zapored dosegli vsaj štiri zadetke.

Washington je visoko premagal Buffalo, bilo je 6:1. Foto: Reuters

"Igramo preprosto in ne tvegamo preveč. Če že, pa imamo zadaj odličnega vratarja," je povedal Anders Lee in pohvalil Thomasa Greissa (33 obramb). Izkazali so se tudi Mathew Barzal, Derick Brassard in Josh Bailey, vsak je imel gol in podajo.

Aktualni prvaki iz St. Louisa po podaljšku proti Columbus s 4:3. Odločilen zadetek je že po osmih sekundah podaljška z igralcem več dosegel David Perron. Podajalec je bil Alex Pietrangelo.

Na derbiju Vzhodne konference je Washington s 6:1 ugnal Buffalo. Jakub Vrana je zabil dva gola, Tom Wilson pa vpisal gol in dve podaji.

Hokejisti Anaheima so bili z 2:1 boljši od Vancouvra. Vratar John Gibson je ubranil 39 strelov tekmecev na gol, Ryan Getzlaf pa je v 3. minuti podaljška dosegel odločilni gol.

Tekme 1. novembra:

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:4 (kazenski streli)

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:2

Washington Capitals - Buffalo Sabres 6:1

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 7:3

St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 4:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:2

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 2:1 (podaljšek)

San Jose Sharks - Winnipeg Jets 2:3

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 15 10 2 3 23 Boston Bruins 12 9 1 2 20 Buffalo Sabres 14 9 3 2 20 Carolina Hurricanes 13 9 3 1 19 New York Islanders 12 9 3 0 18 Pittsburgh Penguins 13 8 5 0 16 Montreal Canadiens 13 7 4 2 16 Florida Panthers 13 6 3 4 16 Toronto Maple Leafs 14 6 5 3 15 Tampa Bay Lightning 13 6 5 2 14 Philadelphia Flyers 12 6 5 1 13 Columbus Blue Jackets 13 5 5 3 13 New York Rangers 10 4 5 1 9 Detroit Red Wings 14 4 9 1 9 New Jersey Devils 11 2 5 4 8 Ottawa Senators 11 3 7 1 7