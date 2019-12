Jonathan Marchessault je imel uspešen večer. Foto: Reuters

Gostitelji so še po dveh tretjinah vodili z 2:1, nato je na led stopil Jonathan Marchessault, ki je v razmiku osmih minut zabil kar tri gole in tehtnico popolnoma obrnil na stran Vegasa. Knightsi so niz zmag podaljšali na štiri.

Toronto je klonil na gostovanju pri Philadelphii s 6:1. Nekdanji član Toronta Matt Stajan se je nekaj dni pred 36. rojstnim dnem upokojil. V Ligi NHL je odigral 1.003 tekme, na katerih je zbral 413 točk.

Liga NHL, tekme 3. decembra

BOSTON – CAROLINA 2:0

MONTREAL – NY ISLANDERS 4:2

FLORIDA – MINNESOTA 2:4

NEW JERSEY – VEGAS 3:4

PHILADELPHIA – TORONTO 6:1

COLUMBUS – ARIZONA 2:4

NASHVILLE – TAMPA BAY 2:3 (podaljšek)

WINNIPEG – DALLAS 5:1

VANCOUVER – OTTAWA 5:2

SAN JOSE – WASHINGTON 2:5

Tekme 4. decembra:

TORONTO – COLORADO

PITTSBURGH – ST. LOUIS

EDMONTON – OTTAWA

LA VEGAS – WASHINGTON