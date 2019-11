32-letni Hrušičan je bil podajalec pri zadnjem golu Kraljev, kar je pomenilo točko na četrti zaporedni tekmi. Skupaj je na 25 tekmah zbral 27 točk - 10 golov in 17 podaj ter je na dobri poti za tretjo sezono v karieri z vsaj 80 točkami.

V Staples Centru so sicer povedli Otočani, ki so prišli na mini turnejo v Kalifornijo na krilih klubskega rekorda z vsaj točko na 17 zaporednih tekmah.

Gol Brassarda za vodstvo gostov je ekspresno izničil Dustin Brown, ki je izenačil 64 sekund pozneje. V drugi tretjini je za vodstvo poskrebel Jeff Carter, v zadnji tretjini pa se je med strelce najprej vpisal Matt Roy v 51. minuti in v zaključku še Alex Iafallo.

Kralji so sicer zadnji v Zahodni konferenci, vendar za osmim Vegasom zaostajajo le za pet točk.

LOS ANGELES - NY ISLANDERS 4:1

Brown 10., Carter 37., Roy 51., Iafallo 58. (podaja Kopitar); Brassard 9.

BUFFALO - CALGARY * 2:3

DETROIT - TORONTO 0:6

OTTAWA - BOSTON 1:2

TAMPA BAY - ST. LOUIS 3:4

NY RANGERS - CAROLINA 3:2

PITTSBURGH - VANCOUVER 8:6

WASHINGTON - FLORIDA 4:3

COLUMBUS - PHILADELPHIA 2:3

COLORADO - EDMONTON 4:1

NASHVILLE - VEGAS * 3:4

ARIZONA - ANAHEIM ** 4:3

SAN JOSE - WINNIPEG 1:5

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 28. novembra:

MONTREAL - BOSTON

NEW JERSEY - MINNESOTA

CHICAGO - DALLAS

Vzhod: BOSTON BRUINS 25 17 3 5 39 WASHINGTON CAPITALS 26 17 4 5 39 NEW YORK ISLANDERS 23 16 5 2 34 PITTSBURGH PENGUINS 25 14 7 4 32 CAROLINA HURRICANES 25 15 9 1 31 PHILADELPHIA FLYERS 25 13 7 5 31 FLORIDA PANTHERS 25 12 8 5 29 TORONTO MAPLE LEAFS 26 12 10 4 28 ------------------------------------- MONTREAL CANADIENS 24 11 8 5 27 TAMPA BAY LIGHTNING 22 12 8 2 26 BUFFALO SABRES 25 11 10 4 26 NEW YORK RANGERS 23 12 9 2 26 COLUMBUS BLUE JACKETS 24 10 10 4 24 OTTAWA SENATORS 25 11 13 1 23 NEW JERSEY DEVILS 23 8 11 4 20 DETROIT RED WINGS 27 7 17 3 17 Zahod: ST. LOUIS BLUES 26 15 5 6 36 EDMONTON OILERS 27 16 8 3 35 ARIZONA COYOTES 26 15 8 3 33 DALLAS STARS 26 15 9 2 32 WINNIPEG JETS 25 15 9 1 31 COLORADO AVALANCHE 24 14 8 2 30 VANCOUVER CANUCKS 26 12 10 4 28 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 27 12 11 4 28 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 28 12 12 4 28 SAN JOSE SHARKS 26 13 12 1 27 NASHVILLE PREDATORS 24 11 9 4 26 ANAHEIM DUCKS 26 11 11 4 26 CHICAGO BLACKHAWKS 24 10 9 5 25 MINNESOTA WILD 25 10 11 4 24 LOS ANGELES KINGS 25 10 13 2 22