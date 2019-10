Hokejisti Los Angelesa bodo v akciji spet v noči na četrtek, ko gostujejo pri Vancouvru. Foto: Reuters

Kralji so začeli silovito, saj so v uvodni tretjini popolnoma nadstreljali gostitelje (20:3), uspešna sta bila Tyler Toffoli in Sean Walker. Ko je Ilja Kovaljčuk na začetku druge tretjine povišal na 3:0, je kazalo, da je vsega konec. Flamse je dvignil Matthew Tkachuk, ki je zabil dva gola, zadnjega 64 sekund pred koncem rednega dela.

Že po 50 sekundah dodatka je tekmo odločil Drew Doughty, podal mu je kapetan Anže Kopitar.



Liga NHL, tekme 8. oktobra :

CALGARY - LOS ANGELES 3:4 (podaljšek)

Tkachuk 31., 59., Hanifin 34.; Toffoli 3., Walker 18., Kovaljčuk 24., Doughty 61. (podaja Kopitar)

FLORIDA - CAROLINA 3:6

NY ISLANDERS - EDMONTON 2:5

PITTSURGH - WINNIPEG 1:4

WASHINGTON - DALLAS 3:4 (podaljšek)

DETROIT - ANAHEIM 1:3

NASHVILLE - SAN JOSE 5:2

VEGAS - BOSTON 3:4

Tekme 9. oktobra:

BUFFALO - MONTREAL

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

VANCOUVER - LOS ANGELES (Kopitar)

Lestvici

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Carolina Hurricanes 4 4 0 0 8 Buffalo Sabres 3 2 0 1 5 Washington Capitals 4 2 0 2 6 Toronto Maple Leafs 4 2 1 1 5 New York Rangers 2 2 0 0 4 Detroit Red Wings 3 2 1 0 4 Boston Bruins 3 3 0 0 6 Montreal Canadiens 2 1 0 1 3 Tampa Bay Lightning 3 1 1 1 3 Philadelphia Flyers 1 1 0 0 2 Pittsburgh Penguins 3 1 2 0 2 New York Islanders 3 1 2 0 2 Florida Panthers 3 1 2 0 2 Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 2 New Jersey Devils 2 0 1 1 1 Ottawa Senators 2 0 2 0 0