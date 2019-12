Anže Kopitar je na 35 tekmah v tej sezoni zbral 31 točk (13 + 18). Foto: AP

32-letni Kopitar, ki je zadel v 21. in 32. minuti, ko je povišal vodstvo na 3:0, je od oktobra leta 2006 v dresu Kraljev zbral že 919 točk. To ga na večni listi v Los Angelesu zdaj uvršča na četrto mesto. Pred njim so le še Marcel Dionne (1.307), Luc Robitaille (1.154) in Dave Taylor (1.069).

"Ne vem, no ... On je bržčas potreboval za ta dosežek le kakšnih 400 tekem in ne toliko, kot sem jih jaz, a ko me omenjate v istem stavku z Waynom, je to brez dvoma velika stvar," je v smehu dejal slovenski zvezdnik. Kopitar je do svojega izkupička prišel v 1.038 tekmah, Gretzky v 539.

"Morda se lahko s tem dosežkom res malo hvalim, saj drugih njegovih rekordov v karieri gotovo ne bom izboljšal," je z obilico humorja dodal Kopitar.

Kralji so zmagali tretjič na zadnjih štirih tekmah, vendar so še vedno na zadnjem mestu Zahodne konference.

DETROIT - LOS ANGELES

2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Zadina 50., Bowey 58.; Carter 13., Kopitar 21., 32., Toffoli 47.

WINNIPEG - PHILADELPHIA 7:3

CHICAGO - MINNESOTA 5:3

VEGAS - VANCOUVER 6:3

