Kralji odprli tekmo z golom Kopitarja, sledil nov poraz

Hrušičan na večni klubski lestvici sam na četrtem mestu strelcev

Los Angeles - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je dosegel 328. gol v dresu Los Angelesa. Foto: Reuters

Z golom Anžeta Kopitarja v tretji minuti so hokejisti Los Angelesa proti Dallasu vodili vse do zaključka druge tretjine, ko sta v razmiku 37 sekund za Zvezde zadela Jamie Benn in Blake Comeau. 1:2 je bil tudi končni izid srečanja v Staples Centru.