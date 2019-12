Kralji po štirih porazih vendarle zmagali

Povedli ob koncu uvodne tretjine

New York - MMC RTV SLO

Tyler Toffoli je v drugi tretjini zabil za 2:0. Foto: Reuters

Hokejisti Los Angelesa so prekinili niz štirih porazov, pred svojimi gledalci so premagali New York Rangerse s 3:1.