Auston Matthews je zadel za 2:1. Foto: Reuters

Kralji so sicer povedli na začetku druge tretjine, ko je po podaji Anžeta Kopitarja zadel Alex Iafallo. Do konca tega dela tekme je izenačil Alexander Kerfoot. Odločilni sta bili 53. in 54. minuta, ko sta v razmiku 30 sekund zadela Auston Matthews in William Nylander.

Babcock: Bi morali zmagati s touchdownom?

"Morda bo kdo to zmago opisal kot grdo, a meni se je zdela lepa," je bil zadovoljen trener zmagovalcev Mike Babcock. "Tekma je bila dolgo izenačena, nekaj smo morali narediti in to nam je uspelo. Ne vem, kaj bi si še želeli? Da bi zmagali s touchdownom?" je še dodal.



Smith zabil oba gola za Vegas

Vegas je v gosteh z 2:1 premagal Columbus. Oba gola za zmagovalce je dosegel Reilly Smith, Marc Andre Fleury pa je zaustavil 29 strelov.

Liga NHL, tekme 5. novembra

TORONTO - LOS ANGELES 3:1

Kerfoot 34., Matthews 53., Nylander 54.; Iafallo 26. (podaja Kopitar)



NY ISLANDERS - OTTAWA 4:1

PHILADELPHIA - CAROLINA 4:1

COLUMBUS - VEGAS 1:2

MONTREAL - BOSTON 5:4

WINNIPEG - NEW JERSEY 1:2 (kazenski streli)

DALLAS - COLORADO 4:1

CALGARY - ARIZONA 4:3 (podaljšek)

VANCOUVER - ST. LOUIS 1:2 (podaljšek)

ANAHEIM - MINNESOTA 2:4

SAN JOSE - CHICAGO 4:2

Tekmi 6. novembra:

NY RANGERS - DETROIT

EDMONTON - ST. LOUIS