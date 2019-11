Obisk kanadske prestolnice ni potekal po Kopitarjevih željah, saj je ostal celo brez poskusa strela, dobil je le 6 od 18 sodniških metov, na koncu pa končal z –1, ker mu ni uspelo ustaviti Pageauja ob usodnem golu v 64. minuti. Foto: Reuters

Četrtkov hokejski obračun v kanadski prestolnici je prinesel soočenje 30. in 29. moštva Lige NHL, ki gresta skozi mučno prenovo in bosta potrebovala še kar nekaj potrpljenja in pametnih potez, da bosta ponovno konkurenčna za končnico.

Toffoli prinesel točko ob 59:52

Kapetan Anže Kopitar je v 27. minuti z 11. podajo sezone zaposlil Dustin Browna, ki je ena na ena matiral Andersa Nilssona za 1:0. A sledil je preobrat Senatorjev po zaslugi Anthonyja Duclairja in Artema Anisimova. Samo 7,2 sekunde pred iztekom rednega dela je podaljšek izsilil Tyler Toffoli s 4. golom sezone.

V podaljšku je odločil najboljši posameznik Senatorjev Jean-Gabriel-Pageau, ki je ob golu preigral Drewa Doughtyja in Kopitarja ter ukanil Jacka Cambella.

Konec upov playoffa že pred decembrom?

Slab začetek Kingsov v 2019/20 se tako nadaljuje, po po 16 tekmah imajo Kalifornijci le pet zmag ob 10 porazih in zadnjemu porazu v podaljšku. Kanadsko turnejo zadnji klub Pacifiške divizije in Zahodne konference nadaljuje v noči na nedeljo, ko bo LAK gostoval pri Montrealu. Na skupni ligaški lestvici je za Los Angelesom (11 točk) le Detroit z 9 točkami. Vse kaže, da se bo ponovila lanska sezona, ko bodo Kralji že ob ameriškem zahvalnem dnevu oz. četrtini sezone predaleč od boja za končnico – že zdaj jim vodilna osmerica Zahoda beži za 9 točk in več.

Zmagovita vrnitev kapetana Johna Tavaresa, ki je v podaljšku poskrbel za zmago Toronta nad Vegasom. A tako Maple Leafs kot Golden Knights niso pri vrhu lestvic, čeprav so si pred štartom sezone delili 2. mesto na lestvici favoritov za Tampo Bayjem. Foto: Reuters

Otočani po 10 tekmah izgubili

Medtem je v Ligi NHL bila prekinjena najdaljša letošnja serija zmag. New York Islandersi so po 10 zaporednih zmagah vendarle izgubili, a šele v podaljšku. Vseeno je šlo za boleč poraz, saj so Otočani klonili pred divizijskim tekmecem Pittsburghom, pri čemer pa so še zapravili vodstvo s 3:0 po 40 minutah. Junak Pingvinov je bil Bryan Rust, ki je najprej znižal na 2:3, nato pa še brez podaje soigralcev odločil v podaljšku.

Kar šest golov Plazu v osmih minutah igre

Med kopico dramatičnih odločitev v podaljških izstopa še gol povratnika – kapetana Toronta Johna Tavaresa, ki je prinesel Maple Leafsom zmago olajšanja proti Vegasu. Med preostalimi tekmami, ki so se končale v rednih 60 minutah, izstopa goleada v Denverju. Colorado in Nashville sta uprizorila strelski šov s skupno 13 goli, Plaz pa je prekinil niz 5 porazov s kar 9:4 na račun Plenilcev. Med 26. minuto in 34. minuto so igralci Avalancha natresli gostom kar 6 golov, končni izid je za dokončanje hat-tricka postavil Joonas Donskoi.

TEKME 7. NOVEMBRA

OTTAWA - LOS ANGELES

* 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) - v podaljšku

Duclair 38., Anisimov 50., Pageau 64.; Brown (podaja Kopitar) 27., Toffoli 60.

TORONTO - VEGAS * 2:1 - v podaljšku

FLORIDA - WASHINGTON * 4:5 - v podaljšku

NY ISLANDERS - PITTSBURGH * 3:4 - v podaljšku

PHILADELPHIA - MONTREAL * 3:2 - v podaljšku

CAROLINA - NY RANGERS 2:4

CHICAGO - VANCOUVER 5:2

COLORADO - NASHVILLE 9:4

CALGARY - NEW JERSEY 5:2

ARIZONA - COLUMBUS 2:3

SAN JOSE - MINNESOTA 6:5

TEKME 8. NOVEMBRA

Stockholm, danes ob 20.00:

BUFFALO - TAMPA BAY

DETROIT - BOSTON

WINNIPEG - VANCOUVER

EDMONTON - NEW JERSEY

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 17 12 2 3 27 Boston Bruins 15 11 2 2 24 New York Islanders 15 11 3 1 23 Toronto Maple Leafs 17 9 5 3 21 Buffalo Sabres 15 9 4 2 20 Florida Panthers 15 7 3 5 19 Pittsburgh Penguins 16 9 6 1 19 Carolina Hurricanes 16 9 6 1 19 Montreal Canadiens 16 8 5 3 19 Philadelphia Flyers 15 8 5 2 18 New York Rangers 14 7 6 1 15 Columbus Blue Jackets 16 6 7 3 15 Tampa Bay Lightning 13 6 5 2 14 New Jersey Devils 14 4 6 4 12 Ottawa Senators 15 5 9 1 11 Detroit Red Wings 17 4 12 1 9