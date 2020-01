Carter Verhaeghe je v 53. minuti zadel ob igri z igralcem manj, v 59. pa z igralcem več. Foto: Reuters

Canuksi so uvodno tretjino dobili z 1:0, Loui Eriksson je še v 35. minuti izenačil na 2:2, nato se je usul pravi stampedo. Alex Killorn je najprej gostitelje povedel v vodstvo, nato je v razmiku ene minute zagrmelo kar trikrat (Carter Verhaeghe, Nikita Kučerov in Erik Cernak so zadeli v razmiku 56 sekund) in na semaforju je bilo 6:2.

Tampa ni imela dovolj, v zadnji tretjini je zabila še trikrat. Verhaeghe se je prvič v karieri veselil hat-trick.

Liga NHL, tekme 7. januarja :

TAMPA BAY - VANCOUVER 9:2

FLORIDA - ARIZONA 2:5

WASHINGTON - OTTAWA 6:1

NY RANGERS - COLORADO 5:3

NEW JERSEY - NY ISLANDERS 3:4 (podaljšek)

CAROLINA - PHILADELPHIA 5:4 (podaljšek)

DETROIT - MONTREAL 4:3

ST. LOUIS - SAN JOSE 3:2

NASHVILLE - BOSTON 2:6

CHICAGO - CALGARY 1:2

VEGAS - PITTSBURGH 3:4

ANAHEIM - COLUMBUS 3:4

Tekme 8. januarja:

TORONTO - WINNIPEG

PHILADELPHIA - WASHINGTON

LOS ANGELES - DALLAS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 44 30 9 5 65 Boston Bruins 44 25 8 11 61 New York Islanders 42 27 12 3 57 Pittsburgh Penguins 43 26 12 5 57 Tampa Bay Lightning 42 25 13 4 54 Toronto Maple Leafs 44 24 15 5 53 Carolina Hurricanes 43 25 16 2 52 Philadelphia Flyers 43 22 15 6 50 Columbus Blue Jackets 44 21 15 8 50 Florida Panthers 43 22 16 5 49 Buffalo Sabres 43 19 17 7 45 New York Rangers 42 20 18 4 44 Montreal Canadiens 44 18 19 7 43 New Jersey Devils 42 15 20 7 37 Ottawa Senators 43 16 22 5 37 Detroit Red Wings 44 11 30 3 25