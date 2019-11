Anže Kopitar je na 24 tekmah dosegel 26 točk. Foto: AP

Sharksi so v tekmo vstopili z osmimi zmagami na zadnjih devetih tekmah in vse do končnice druge tretjine je kazalo, da bodo prišli do novega prepričljivega uspeha. Z zadetki Erika Karlssona v uvodni tretjini in dvema goloma Tima Maierja v dobrih dveh minutah sredi drugega dela je San Jose vodil s 3:0 vse do 39. minute. Takrat je nekdanjega vratarja Los Angelesa Martina Jonesa (33 obramb) premagal Adrian Kempe.

V zadnji tretjini je za priključek v 49. minuti zadel Dustin Brown, izenačil pa je Anže Kopitar štiri minute pozneje. To je bil njegov deseti gol, skupaj pa 26. točka v sezoni.

Marleau je odločil obračun, potem ko je vratar Jonathan Quick (21 obramb) skušal odbiti plošček po streliu Kevina Labanca, a je ta prišel na palico napadalca Sharksov, ki mu ni bilo težko zabiti gol.

Los Angeles je izgubil tretjič na zadnjih štirih tekmah in ostaja na zadnjem mestu Zahodne konference.

LOS ANGELES - SAN JOSE * 3:4

Kempe 39., Brown 49., Kopitar 53.; Karlsson 6., Meier 27., 29., Marleau 63.

TAMPA BAY - BUFFALO 5:2

NY RANGERS - MINNESOTA ** 3:2

PHILADELPHIA - VANCOUVER 2:1

PITTSBURGH - CALGARY * 3:2

COLUMBUS - OTTAWA 1:0

NASHVILLE - ST. LOUIS ** 3:2

DALLAS - VEGAS 4:2

ANAHEIM - NY ISLANDERS 3:0

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 26. novembra:

MONTREAL - BOSTON

NEW JERSEY - MINNESOTA

CHICAGO - DALLAS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 25 16 4 5 37 Boston Bruins 23 15 3 5 35 New York Islanders 22 16 4 2 34 Carolina Hurricanes 24 15 8 1 31 Pittsburgh Penguins 24 13 7 4 30 Philadelphia Flyers 24 12 7 5 29 Florida Panthers 24 12 7 5 29 Montreal Canadiens 23 11 7 5 27 Tampa Bay Lightning 21 12 7 2 26 Toronto Maple Leafs 25 11 10 4 26 Buffalo Sabres 24 11 10 3 25 New York Rangers 22 11 9 2 24 Columbus Blue Jackets 23 10 9 4 24 Ottawa Senators 24 11 12 1 23 New Jersey Devils 22 8 10 4 20 Detroit Red Wings 26 7 16 3 17