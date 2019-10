Kris Letang je po krasni samostojni akciji zadel za 2:1. Foto: AP

Hokejisti Edmontona so z 2:1 premagali Detroit in se zavihteli na vrh lestvice Lige NHL, kjer imajo po osmih odigranih tekmah sedem zmag in en poraz (14 točk). Foto: AP

Pittsburgh sezone ni začel najbolje, na prvih treh tekmah je utrpel dva poraza, premoč je moral priznati Buffalu in Winnipegu, odtlej pa je po zaslugi odlične forme napada - ekipa je trikrat na osmih tekmah zadela po sedem golov - nanizal že pet zmag zapored.

Nazadnje v noči na soboto, ko so s 4:2 premagali Dallas. V prvi tretjini gledalci niso videli zadetka, v drugi pa so prvi mrežo zatresli gostje iz Teksasa, ko je Roope Hintz iz bliskovitega protinapada plošček spravil med nogama vratarja Matta Murrayja.

Tekme 18. oktobra: FLORIDA - COLORADO * 4:5 PITTSBURGH - DALLAS 4:2 WASHINGTON - NY RANGERS 5:2 CHICAGO - COLUMBUS * 3:2 EDMONTON - DETROIT 2:1 ANAHEIM - CAROLINA 4:2 * - v podaljšku Tekmi 19. oktobra: NEW JERSEY - VANCOUVER ST. LOUIS - MONTREAL

Toda Pittsburgh je še pred koncem tretjine izid izenačil prek Jareda McCanna, v 7. minuti zadnje tretjine je gostitelje v vodstvo popeljal Letang, ki je lepo preigral dva branilca, nato pa ukanil še vratarja Antona Hudobina. Krasna samostojna akcija!

Hokejisti Washingtona so se znesli nad New York Rangersi. Foto: Reuters

Na +2 je slabe štiri minute pozneje povišal Patric Honrqvist, ki je plošček preusmeril v mrežo po strelu Briana Dumoulina z modre črte.

Za napeto končnico je vseeno poskrbel John Klingberg, ki je zaostanek Dallasa zmanjšal na 3:2. Gostje so vneto iskali izenačujoči zadetek, iz igre so 'potegnili' vratarja in poskusili s številčno prednostjo doseči še tretji zadetek na tekmi, a zaman. 22 sekund pred zadnjo sireno je s polovice plošček v prazno mrežo za končnih 4:2 poslal Letang.

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Buffalo Sabres 8 6 1 1 13 Carolina Hurricanes 8 6 2 0 12 Boston Bruins 7 5 1 1 11 Pittsburgh Penguins 7 5 2 0 10 Washington Capitals 8 4 2 2 10 Tampa Bay Lightning 7 4 2 1 9 Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 9 New York Islanders 7 4 3 0 8 Montreal Canadiens 7 3 2 2 8 Columbus Blue Jackets 6 3 3 0 6 Florida Panthers 6 2 2 2 6 Detroit Red Wings 7 3 4 0 6 Philadelphia Flyers 5 2 2 1 5 New York Rangers 4 2 2 0 4 New Jersey Devils 7 1 4 2 4 Ottawa Senators 6 1 4 1 3