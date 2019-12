Med tekmo je Jonathan Quick še zaustavil poskuse Victorja Olofssona, v končnici pa je 24-letni Šved zatresel mrežo vrat, ki jih je predtem zapustil ameriški vratar. Foto: AP

Na izenačeni tekmi so v 22. minuti povedli gostje iz Kalifornije, sedmič v sezoni je bil natančen Šved Adrian Kempe, ki je z Austinom Wagnerjem in Blakom Lizottom postal gonilna sila točkovnega niza Kingsov. Sledil je preobrat Sabrsov, za kar sta poskrbela branilca Rasmus Ristolainen in Marc Scandella.

Dva gola v zadnjih dveh minutah

Tik ob izteku 2. tretjine je bil najbližje zadetku na tekmi Anže Kopitar, ko je zagrozil s sicer edinim strelom na tekmi. V zadnji tretjini je Los Angeles pritiskal, a izenačenja ni bilo, saj je bil suveren čuvaj mreže Carter Hutton, zaman so bila tudi dobra posredovanja Jonathana Quicka, ki je ob koncu prepustil mesto šestemu napadalcu gostov.

Victor Olofsson je gol dosegel v izpraznjena vrata. A še ni bilo konec, saj je pol minute pred koncem končni izid postavil Dustin Brown. Razmerje strelov v okvir je bilo na koncu 28:27 za Sablje, ki so se vsaj začasno povzele na 2. mesto Atlantske skupine.

Pred božičem še s prvaki

Predzadnji klub Pacifika in Zahodne konference se tako s porazom vrača domov v Los Angeles, kjer Kralji pred božičem gostijo še prvaka St. Louis.

TEKME 21. DECEMBRA

BUFFALO - LOS ANGELES

3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Ristolainen 28., Scandella 37., Olofsson 59.; Kempe 22., Brown 60.

NY ISLANDERS - ANAHEIM *5:6 - po kazenskih strelih

MINNESOTA - WINNIPEG

EDMONTON - MONTREAL

BOSTON - NASHVILLE

TORONTO - DETROIT

OTTAWA - PHILADELPHIA

WASHINGTON - TAMPA BAY

CAROLINA - FLORIDA

COLUMBUS - NEW JERSEY

COLORADO - CHICAGO

VANCOUVER - PITTSBURGH

SAN JOSE - ST. LOUIS