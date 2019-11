V Montreal se je v dresu novega kluba vrnil nekdanji zvezdnik "habsov" PK Subban, ki pa mu pri Vragih še zdaleč ne gre po načrtih. Foto: Reuters

Osrednja junaka dvoboja v Bell Centru sta bila Blake Coleman, ki je dosegel po dva gola in podaji, ter vratar Mackenzie Blackwood, ki je zbral 44 obramb. Pri New Jerseyju sta se izkazala tudi Travis Zajac in Nikita Gusev. Prvi je dosegel gol in dve asistenci, ruski napadalec pa je drugič na zadnjih treh odigranih tekmah prispeval tri podaje.

V razglašenih Canadiensih, ki so v torek doma doživeli polom na derbiju z Bostonom z 1:8, je Jesperi Kotkaniemi dosegel gol in podajo.

LIGA NHL

Tekme 29. novembra:

MONTREAL - NEW JERSEY 4:6

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Boston Bruins 25 17 3 5 39 Washington Capitals 26 17 4 5 39 New York Islanders 23 16 5 2 34 Pittsburgh Penguins 25 14 7 4 32 Carolina Hurricanes 25 15 9 1 31 Philadelphia Flyers 25 13 7 5 31 Florida Panthers 25 12 8 5 29 Toronto Maple Leafs 26 12 10 4 28 Montreal Canadiens 25 11 9 5 27 Tampa Bay Lightning 22 12 8 2 26 New York Rangers 23 12 9 2 26 Buffalo Sabres 25 11 10 4 26 Columbus Blue Jackets 24 10 10 4 24 Ottawa Senators 25 11 13 1 23 New Jersey Devils 24 9 11 4 22 Detroit Red Wings 27 7 17 3 17