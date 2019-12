Vodilni Capitalsi do polnega plena tudi v Los Angelesu

Junak tekme branilec John Carlson

Los Angeles - MMC RTV SLO

John Carlson je dvakrat matiral Jonathana Quicka. Foto: Reuters

V Los Angelesu je gostovalo vodilno moštvo Lige NHL Washington in po hitrem vodstvu slavilo s 3:1. Capitalsi so drugič v sezoni zmagali petič zapored in imajo na vrhu dve točki prednosti pred Bostonom.