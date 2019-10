Za Kralje usodna igra z igralcem manj

Anže Kopitar prispeval podajo pri drugem golu

New York - MMC RTV SLO

St. Louis je Los Angelesu prizadejal šesti poraz na desetih tekmah. Foto: Reuters

Hokejisti Los Angelesa so se v St. Louisu do polovice tekme dobro upirali branilcem naslova Lige NHL, a so na koncu morali priznati premoč nasprotniku, ki je slavil s 5:2.