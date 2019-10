Anže Kopitar bo še 14. leto igral za Los Angeles. Foto: MMC RTV SLO

Kopitar tudi v tej sezoni ostaja edini slovenski hokejist v tem tekmovanju. Spomladi in poleti je kazalo, da bo morda dobil družbo, saj so pri Pittsburghu sklenili vstopno triletno pogodbo z mladim in obetavnim reprezentantom Janom Drozgom. Toda Drozg se je zavedal, da samo pogodba še ne omogoča tudi dejanskega vstopa v svet NHL-a, po poletnih pripravah se je moral sprijazniti, da je pristal na seznamu igralcev, ki jih je ekipa tik pred začetkom tekmovanja preselila v nižjo Ligo AHL oziroma v svojo podružnično ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Kopitar želi čim hitreje pozabiti lansko sezono

Za kapetanom Los Angelesa je precej povprečna sezona 2018/19, ki se je končala brez končnice. Kopitar je imel tako spet nekoliko daljše poletje, ki ga je, kot vselej v zadnjih letih, začinil s pripravami doma in končal s tradicionalnim dobrodelnim golf turnirjem na Bledu.

"Priprave so bile super, počutim se zelo dobro. Tudi s količino dela in vloženega truda sem zelo zadovoljen in mislim, da sem dobro pripravljen. Lahko grem z dobrimi in pozitivnimi mislimi v Los Angeles. Delali smo na tem, da sem bil za trening maksimalno spočit, da se je potem odvijal tako, kot smo si zamislili," je razložil 32-letni Kopitar. "Na slabo lansko sezono moraš pozabiti, da ne dvomiš v samega sebe in greš naprej. Dokazati si moraš, da je to res samo ena sezona in ne navada," je poudaril Kopi.

St. Louis je branilec naslova. Foto: Reuters

St. Louis lani presenetil vse

Naslov brani St. Louis, ki je senzacionalno osvojil Stanleyjev pokal in s tem prekinil eno najdaljših suš v zgodovini ameriških poklicnih lig. Za ubranitev naslova jih čaka mukotrpna pot. Dokazovanja močno željan bo Boston, finalist zadnje sezone, ki se mu je po sedmih tekmah pokal izmuznil, strokovnjaki izpostavljajo še Tampo Bay, Pittsburgh, Washington ...

Tampa lani hitro izpadla

Dokazovanje bo še posebej pomembno pri Tampi. Ekipa je bila v lanskem rednem delu z naskokom najboljša, dosegla je kar 62 zmag, s čimer je izenačila rekord Detroita, potem pa pogorela v končnici in se spotaknila že na prvi oviri Columbusu. V moštvu imajo MVP-ja Nikito Kučerova, Stevena Stamkosa, prišel je Pat Maroon.

Novega trenerja imajo tudi Kralji

Neuspehi v lanski sezoni so odnesli veliko trenerjev, pred novo so v sedmih klubih posegli po trenerski menjavi, zamenjavo so opravili tudi v Los Angelesu, kjer je vajeti prevzel Todd McLellan. Pri Buffalu je trenersko vlogo spet prevzel stari lisjak Ralph Krueger, ki se je v zadnjih letih kot direktor ukvarjal z nogometom v angleški Premier ligi.

Kaapo Kakko je že nastopil na članskem svetovnem prvenstvu. Foto: EPA

Dva obetavna novinca

Na ledu bo veliko pozornosti, ob največjih zvezdnikih, kot sta Sidney Crosby in Aleksander Ovečkin, namenjenih mlademu valu. Tega najbolj predstavljata novinca, 18-letnika iz Finske in ZDA, Kaapo Kakko (New York Rangers) in Jack Hughes (New Jersey).

Štiri tekme v Evropi

V rednem delu bodo ekipe odigrale po 82 tekem, skupno jih bo 1.271. Redni del se bo končal 4. aprila. Nekaj pridiha po Ligi NHL bodo imeli v prvih oktobrskih dneh tudi navijači v Evropi, saj bodo štiri ekipe gostovale v Pragi in Stockholmu: Chicago in Philadelphia bosta igrala na Češkem 4. oktobra, Buffalo in Tampa pa 8. in 9. oktobra na Švedskem. Prva ponovitev zadnjega finala pa bo 26. oktobra, ko bo Boston gostil St. Louis.

Liga NHL, tekme 2. oktobra:

TORONTO - OTTAWA

ST. LOUIS - WASHINGTON

EDMONTON - VANCOUVER

VEGAS - SAN JOSE