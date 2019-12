Ryan Boatright je v prvem polčasu dosegel 12 točk, zadel je tri od štirih trojk. Na koncu je bil s 17 točkami ob Lorenzu Brownu prvi strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Ključni igralec je bil Ryan Boatright (17 točk, 4 trojke), ki ni začel tekme, a je ob vstopu na igrišče hitro poskrbel za razliko. Pod njegovo taktirko je Cedevita Olimpija zaostanek osmih točk (4:12) spremenila v prednost 12 točk (33:21) in vodila do konca tekme.

Gostje so se do polčasa približali le na tri točke (35:32). Za najlepšo potezo je poskrbel Mirko Mulalić, ki je z duhovito podajo za hrbtom zaposlil Andrijo Stipanovića za vodstvo 23:19.



Olimpijini košarkarji Mike Zirbes (na fotografiji), Marko Simonović in Anže Blažič so nekoč igrali pri Crveni zvezdi. Foto: www.alesfevzer.com

Po polaganju Blažiča varnih 11 točk zaloge

Sredi tretje četrtine je Olimpija po trojki nekdanjega igralca Crvene zvezde Marka Simonovića (16 točk) povedla za deset točk (47:37), toda finiš četrtine spet ni bil posrečen in zadnjih deset minut se je začelo z izidom 53:48. V ključnih trenutkih je Boatright zadel met za tri točke (58:51), Filip Krušlin je s polaganjem povišal na 60:51, na začetku 38. minute pa je Jaka Blažič prinesel varnih enajst točk zaloge (68:57).



Legende Tivolija pod strop Stožic

V Stožicah je bilo kar 5.000 navijačev. Dvoboj je pritegnil še nekaj dodatnih gledalcev, saj so s posebno slovesnostjo počastili 25-letnico Olimpijine osvojitve evropskega pokala v Lozani, največji aplavz pa so seveda dobili glavni junaki Roman Horvat (36 točk v finalu), Dušan Hauptman (27) in trener Zmago Sagadin.



Če so takrat Olimpijo do zmage ponesli slovenski igralci, je bilo danes drugače: Jaka Blažič je dosegel 3 točke, Edo Murić 2.

Danes igrata tudi preostala slovenska predstavnika v jadranskem tekmovanju. Ob 20. uri se bosta začeli tekmi Cibona - Koper Primorska in Partizan - Krka.

LIGA ABA, 9. krog:

CEDEVITA OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

75:64 (14:16, 21:16, 18:16, 22:16)

Boatright 17 točke, 4 skoki in 3 podaje, Simonović 16, Krušlin 9, Miller McIntyre, Zirbes in Stipanović po 8, Hopkins 4; Brown 17, Baron 10.

Danes ob 20.00:

CIBONA - KOPER PRIMORSKA

PARTIZAN - KRKA

IGOKEA - MEGA BEMAX

69:72 (18:21, 15:9, 19:20, 17:22)

Blaž Mesiček (10 točk) je odločil dvoboj s trojko v zadnji sekundi.

FMP - ZADAR

94:67 (20:15, 30:14, 23:14, 21:24)

MORNAR - BUDUĆNOST

* 92:95 (20:21, 21:23, 15:18, 22:16)

* - po dveh podaljških