Milwaukee je z izkupičkom 12:3 vodilna ekipa Vzhodne konference. Foto: Reuters

24-letni Grk je dosegel 24 točk, ob tem pa zbral še 19 skokov in 15 podaj. Iz igre je metal 9/27, od tega 1/7 za tri točke. "Napadalno mi nikakor ni steklo, veliko je bilo zgrešenih metov, zato sem skušal poiskati soigralce. Bili so na pravih mestih in strelsko razpoloženi. Naredil sem polovico dela, drugo so opravili soigralci," je povedal najkoristnejši košarkar prejšnje sezone, ki je prišel do 16. trojnega dvojčka v karieri, drugega v tej sezoni po uvodni tekmi. S 30 točkami je bil najučinkovitejši pri Bucksih Eric Bledsoe.

Portland je bil močno oslabljen, saj poleg dalj časa odsotnih Jusufa Nurkića in Zacha Collinsa ni bilo niti Damiana Lillarda in Hassana Whitesida. Portland, pri katerem je 37 točk dosegel CJ McCollum, je klonil tretjič zapored in ima izkupiček 5:11. Anthony je v drugi tekmi za Trail Blazerse prispeval 18 točk (met 6/15) in 7 skokov.

New Orleanas je v dvoboju moštev, ki ubirata nasprotni poti, s 124:121 ugnal moštvo Phoenixa. Pelikani so slavili tretjič zapored, medtem ko so Sonca v nizu treh porazov. New Orleans je imel štiri razpoložene košarkarje. Brandon Ingram je 15 od svojih 28 točk dosegel v zadnji četrtini, JJ Redick jih je vknjižil 26, Jrue Holidaj pa 23. Z rekordom sezone se je izkazal E'Twaun Moore, ki je dodal 19 točk.

Sunse, pri katerih zaradi poškodb nista igrala Ricky Rubio in Aron Bynes, je točkovno vodil Kelly Oubre jr. (25).

V noči na soboto bo spet na parketu Luka Dončić. Dallas bo gostil Cleveland in ima lepo priložnost za novo zmago. Tekma se bo začela ob 2.30, spremljali jo bomo tudi na MMC-ju.

MILWAUKEE – PORTLAND 137:121

Bledsoe 30, Antetokounmpo 24, 19 skokov, 15 podaj; McCollum 37, 10 podaj, Labissiere 22, 12 skokov, Anthony 18.

PHOENIX – NEW ORLEANS 121:124

Oubre 25, Booker 19, Kaminsky 14; Ingram 28, Redick 26, Holiday 23.

Tekme 22. novembra:

DETROIT - ATLANTA

WASHINGTON - CHARLOTTE

BROOKLYN - SACRAMENTO

CHICAGO - MIAMI

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

PHILADELPHIA - SAN ANTONIO

DALLAS - CLEVELAND (ob 2.30)

UTAH - GOLDEN STATE

DENVER - BOSTON

LA CLIPPERS - HOUSTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 15 12 3 80.0 Boston Celtics 14 11 3 78.6 Miami Heat 13 10 3 76.9 Toronto Raptors 14 10 4 71.4 Philadelphia 76ers 14 9 5 64.3 Indiana Pacers 14 8 6 57.1 Brooklyn Nets 14 6 8 42.9 Orlando Magic 14 6 8 42.9 Charlotte Hornets 15 6 9 40.0 Chicago Bulls 15 5 10 33.3 Washington Wizards 12 4 8 33.3 Atlanta Hawks 14 4 10 28.6 Detroit Pistons 14 4 10 28.6 Cleveland Cavaliers 14 4 10 28.6 New York Knicks 15 4 11 26.7