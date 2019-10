Deandre Ayton bo moral počivati do sredine decembra, če mu ne bodo kazni znižali. Foto: Reuters

Vodstvo lige je za 25 tekem suspendiralo centra Phoenixa Deandrea Aytona zaradi pozitivnega dopinškega testa. V telesu lanskega prvega izbora nabora so našli prepovedani diuretik. Ayton bo zaradi dolgotrajnega suspenza ob 2,17 milijona dolarjev.

"Rad bi se opravičil vsem, toda to je bila nenamerna napaka in na žalost sem v svoje telo dal nekaj, česar se nisem zavedal," je v izjavi za javnost med drugim zapisal Ayton, ki je na prvi tekmi nove sezone v zmagi Phoenixa nad Sacramentom vknjižil 18 točk in 11 skokov. Sindikat igralcev verjame Aytonu in bo sprožil postopek, ki bi kazen znižal. Sindikat lahko na sezono ugovarja dvema postopkoma vodstva lige; ta bo eden izmed teh.

Giannis zaključek gledal s klopi

Antetokounmpo je v zmagi Milwaukeeja v Houstonu (117:111) prispeval 30 točk, 13 skokov in 11 podaj, vendar je moral zadnjih pet minut tekme zaradi šestih osebnih napak spremljati s klopi. Delo so do konca opravili njegovi soigralci. Eden izmed junakov je bil center Brook Lopez (11 točk) z dvema zadetima prostima metoma in polaganjem za 115:109 39 sekund pred koncem. Bucksi so imeli sedem košarkarjev dvomestnih. Drugi strelec je bil Wesley Matthews s 14 točkami.

V svojem debiju za Rakete je bil Russell Westbrook s 24 točkami (met 7/17) najučinkovitejši pri Houstonu. Dodal je še 16 skokov in 7 podaj. James Harden je ob metu 2/13 dosegel 19 točk (prosti meti 14/14) in 14 podaj. Houston je ob odmoru vodil s 66:50.

Clippersi z rušilno močjo tudi v San Franciscu

Že na začetku delujejo strašljivo LA Clippersi, ki so po Lakersih gladko s 141:122 odpravili še Golden State. Kaj bo šele, ko se po poškodbi vrne Paul George. Lou Williams je dosegel 22 točk s klopi, Kawhi Leonard 21. Izkazal se je hrvaški center Ivica Zubac s 16 točkami in 10 skoki. Prvi strelec Bojevnikov je bil Steph Curry s 23 točkami (met 8/20).

38 točk Younga v zmagi Atlante

Atlanta je v uvodni tekmi sezone slavila v Detroitu s 117:100. Junak je bil Trae Young z 38 točkami, 9 podajami in 7 skoki. Iz igre je metal 11/21, za tri 6/10.

HOUSTON - MILWAUKEE 111:117

Westbrook 24 (7/17 iz igre), 16 skokov in 7 podaj, Harden 19 (2/13 iz igre), 14 podaj in 7 skokov, Tucker 17 (5/8 za tri), Capela 13 in 12 skokov; Antetokounmpo 30 (11/17 iz igre), 13 skokov in 11 podaj, Matthews 14, Ilyasova 13.

DETROIT - ATLANTA 100:117

Rose 27 (11/16 iz igre), Drummond 21 in 12 skokov, Kennard 13; Young 38 (6/10 za tri) in 9 podaj, Parker in Collins (10 skokov) po 18.

GOLDEN STATE - LA CLIPPERS 122:141

Curry 23 (za tri 2/11), Russell 20, Evans 14; Williams 22, Leonard 21, Patterson 20, Zubac 16, 10 skokov.

