"Oprostite moji angleščini, a bil sem rojen za takšno sranje," je v prvi televizijski izjavi bil neposreden Derrick Rose. V identičnem tonu je za TV-prenos Sacramento dejal Nemanja Bjelica: "Jebat ga. Zaslužili smo si to zmago." Dve dramatični končnici, ki sta razveselili gostujoči ekipi, ki po slabšem začetku sezone lovita priključek in prvo osmerico svojih konferenc.

Russell Westbrook je s polaganjem sekundo pred koncem poskrbel za vodstvo Rocketsov s 118:116. Po minuti odmora je Cory Joseph iz avta podal do Nemanje Bjelice, ki je zadel izjemno trojko z devetih metrov ob pisku sirene. "Bil sem odkrit in sem vrgel kljub razdalji, saj sem imel dober občutek. Samo vrgel sem in šlo je notri," se je smejalo Bjelici in Kingsom, ki so v Teksasu po Dallasu osvojili še Houston.

Vodstvo Lige NBA je pred tekmo zavrnilo pritožbo Houstona, ki je želel ponoviti končnico tekme 3. decembra v San Antoniu. Zabijanje Jamesa Hardna so sodniki spregledali.

Četrta zmaga Pistonsov na petih tekmah

V New Orleansu je pri 103:103 žogo vzel ključni mož Detroita. Derrick Rose se je odločil za prodor, se z obratom otresel branilca Jrueja Holidayja in iz skoka zadel zmagoviti met, ki je bil po ogledu videa dosežen 0,3 sekunde pred koncem. Pistonsi so dobili četrto od zadnjih 5 tekem, sam Rose pa je po dveh novembrskih zapravljenih akcijahv zadnjih sekundah le odločil tekmo.

Bucksi meljejo dalje

Giannis Antetokounmpo je proti Orlandu dosegel 32 točk in popeljal svojo Milwaukee do 15. zaporedne zmage (110:101), s katero se je še utrdila na vrhu vzhodne konference. Antetokounmpo je iz igre metal 12:22 in k zmagi dodal še 15 skokov in osem podaj. Khris Middleton je k zmagi dodal 20 točk, Donte DiVincenzo pa 12 s klopi in Milwaukee je na vrhu vzhoda izkupiček zmag in porazov izboljšal na 21:3.

Antetokounmpo je po tekmi priznal, da ga veseli izjemen zmagoviti niz: "To je neverjetno, ne bom lagal. Ko se vrneš domov in si vzameš čas za razmislek, ugotoviš, da nam je uspelo nekaj neverjetnega. In niz še lahko izboljšamo. A na koncu dneva, naše delo še ni končano. Pred nami je še dolga, dolga pot. Še naprej moramo trdo delati in igrati tako dobro," je po zmagi poudaril 25-letni Grk.

HOUSTON - SACRAMENTO 118:119

Westbrook 34 (13/17 iz igre) in 8 podaj, Harden 27 (8/19 iz igre, 3/10 za tri) in 10 podaj, Capela 13 in 17 skokov; Hield 26 (6/10 za tri), Barnes 19, Bjelica 17 (3/7 za tri).

INDIANA - LA CLIPPERS 99:110

Brogdon 20, Sabonis 18 in 22 skokov, McDermott 17 (5/8 za tri); George 36 (10/26 iz igre, 7/16 za tri), 9 skokov in 5 podaj, Harrell 26 (12/22 iz igre) in 8 skokov, Zubac 13 in 8 skokov.

BOSTON - CLEVELAND 110:88

Walker 22 (5/9 za tri), Brown 20, Tatum 19 in 11 skokov; Clarkson 19, Thomspon 17 in 11 skokov.

NEW ORLEANS - DETROIT 103:105

Ingram 31 (11/21 iz igre), Holiday 20, Hayes 13; Rose 21 in 7 podaj, Galloway 16, Kennard 14, Drummond 13 in 10 skokov.

MILWAUKEE - ORLANDO 110:101

Antetokounmpo 32 (12/22 iz igre), 15 skokov in 8 podaj, Middleton 20; Fournier 26, Ross 23 (4/6 za tri).

CHICAGO - TORONTO 92:93

LaVine 20 in 11 skokov, Carter in Gafford po 14; Siakam 22, Powell 17, Lowry in Ibaka (14 skokov) po 11.

PHOENIX - MINNESOTA 125:109

Booker 26 (11/20 iz igre), Oubre 24, Šarić 20 in 9 skokov; Towns 33 (12/18 iz igre) in 15 skokov, Wiggins 23, Teague 16.



UTAH - OKLAHOMA CITY 90:104

Mitchell 25, Gobert 19 (9/10 iz igre) in 17 skokov, Bogdanović 13; Schröder 27 (11/21 iz igre), Gilgeous Alexander 20, Paul 16, Adams 11 in 13 skokov.



GOLDEN STATE - MEMPHIS 102:110

Burks in Russell po 18, Cauley-Stein 17, Green 16; Morant 26, Brooks 17, Jackson 16, Allen 15.

Vzhodna konferenca

Z P O Milwaukee Bucks 24 21 3 87.5 Boston Celtics 22 17 5 77.3 Miami Heat 23 17 6 73.9 Philadelphia 76ers 24 17 7 70.8 Toronto Raptors 23 16 7 69.6 Indiana Pacers 24 15 9 62.5 Brooklyn Nets 23 13 10 56.5 Orlando Magic 23 11 12 47.8 Detroit Pistons 24 10 14 41.7 Charlotte Hornets 25 9 16 36.0 Chicago Bulls 25 8 17 32.0 Washington Wizards 22 7 15 31.8 Atlanta Hawks 23 6 17 26.1 Cleveland Cavaliers 23 5 18 21.7 New York Knicks 23 4 19 17.4