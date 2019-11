Nikola Jokić je bil tokrat šele sedmi najbolj učinkovit igralec Denverja (dal je 9 točk), a ekipa je res široka in kakovostna. Foto: Reuters

Domača obramba je odlično ustavila napad Miamija, ki je iz igre metal le 36-odstotno. Tako je sploh prvič v sezoni ostal pod mejo 100 točk. Goran Dragić je v 25 minutah dosegel devet točk.

Čančar ni stopil na parket

V domačem kadru ni bilo Vlatka Čančarja. Pri Nuggetsih je šest igralcev doseglo deset točk, med njimi pa ni bilo prvega zvezdnika Nikole Jokića, ki je imel dokaj povprečno tekmo (9 točk, po 5 skokov in podaj).

Kyle Kuzma je iz igre metal 7/16. Foto: Reuters

James ujel Dončića

LA Lakersi so v gosteh premagali Chicago s 118:112. LeBron James je še na tretji zaporedni tekmi dosegel trojnega dvojčka (30 točk, 11 podaj in 10 skokov). Tri trojne dvojčke je letos dosegel le še Luka Dončić. Ključne so bile sicer minute, ko Jamesa ni bilo na parketu, saj so njegovi soigralci v zadnji četrtini izničili zaostanek 19 točk.

Kuzma prihaja v formo

V teh minutah je blestel Kyle Kuzma, ki je v zadnji četrtini dosegel 11 od svojih 15 točk. "Prihajam v formo. To je počasen proces, treba je biti potrpežljiv, ker od avgusta res nisem veliko igral," je bil dobre volje Kuzma.

Gordon Hayward je zadel tudi vse 4 proste mete, nepopoln je bil le pri trojkah (1/4). Foto: Reuters

Hayward zadel vse mete za 2 točki

Boston je za peto zaporedno zmago v gosteh premagal Cleveland s 119:113. Junak večera je bil Gordon Hayward, ki je z 39 točkami izenačil rekord kariere. Nezgrešljiv je bil pod obročem, saj je zadel vseh 16 poskusov za dve točki! Hayward vseeno ni bil zadovoljen s svojo predstavo: "Ta statistika se mi zdi brezpredmetna, ker ob koncu nismo najbolje igrali. Prej bi si morali zagotoviti zmago, ne pa, da smo trepetali do zadnjih sekund."

Leonard na derbiju ne bo igral

V noči na četrtek bo na parket spet stopil Luka Dončić, ki bo z Dallasom gostil Orlando. Magice čaka še druga tekma v dveh dneh (v noči na sredo je izgubil pri Oklahomi). V težko pričakovanem derbiju se bodo srečali LA Clippersi in Milwaukee. A očitno ne bo nič z dvobojem Giannis Antetokounmpi – Kawhi Leonard, saj so Clippersi že sporočili, da Leonard zaradi počitka ne bo igral.

Liga NBA, tekme 5. novembra

DENVER - MIAMI 109:89

Murray 21, Barton in Grant po 15, Čančarja ni bilo v kadru; Butler 16, Olynyk 13, Dragić 9 (met za 2: 1/4, met za 3: 2/3), skok, 7 podaj in blokada v 25 minutah.

CHARLOTTE - INDIANA 122:120 (po podaljšku)

Graham 35, Rozier 22, Bridges 18; Warren 33, Brogdon 21, Lamb 18.

CLEVELAND - BOSTON 113:119

Sexton 21, Thompson 19 in 13 skokov; Hayward 39 (met za 2: 16/16), 7 skokov in 8 podaj, Walker 25, Tatum 18.

ATLANTA - SAN ANTONIO 108:100

Young 29 in 13 podaj, Parker 19; DeRozan 22, Forbes 17.

CHICAGO - LA LAKERS 112:118

LaVine 26, Porter in White po 18; James 30, 10 skokov in 11 podaj, Cook 17.

OKLAHOMA CITY - ORLANDO 102:94

Gilgeous Alexander 24, Paul 20; Gordon 15.

Tekme 6. novembra:

DETROIT - NEW YORK

INDIANA - WASHINGTON

HOUSTON - GOLDEN STATE

ATLANTA - CHICAGO

TORONTO - SACRAMENTO

MEMPHIS - MINNESOTA

DALLAS - ORLANDO

UTAH - PHILADELPHIA

LA CLIPPERS - MILWAUKEE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Philadelphia 76ers 6 5 1 83.3 Boston Celtics 6 5 1 83.3 Miami Heat 7 5 2 71.4 Milwaukee Bucks 7 5 2 71.4 Toronto Raptors 6 4 2 66.7 Charlotte Hornets 7 4 3 57.1 Atlanta Hawks 6 3 3 50.0 Indiana Pacers 7 3 4 42.9 Brooklyn Nets 7 3 4 42.9 Detroit Pistons 8 3 5 37.5 Washington Wizards 6 2 4 33.3 Orlando Magic 7 2 5 28.6 Cleveland Cavaliers 7 2 5 28.6 Chicago Bulls 8 2 6 25.0 New York Knicks 7 1 6 14.3