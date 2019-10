Pripravljalne tekme Dallasa so potrdile izjemen potencial latvijsko-slovenske naveze. Bo tako tudi na štartu rednega dela sezone, ki se začne drug teden? Foto: AP

Mavericks in Clippers so se soočili v Vancouvru. Kristaps Porzingis je imel met iz igre 6:9, met za tri 1:3, prosti meti 5:6 ter dve izgubljeni žogi v 23 mintah. Luka Dončić pa je imel met iz igre 5:11, met za tri 4:9, prosti meti 1:2 in devet izgubljenih žog v 25 minutah. Pri Dallasu se je izkazal tudi Justin Jackson z 18 točkami. Pripravljalno obdobje so Mavsi začeli s 3 porazi, sklenili pa ga z dvema zmagama, pri čemer je prednjačila njihova udarna naveza, od katere je odvisna prihajajoča sezona 2019/20. Prvo tekmo v drugi NBA-sezoni bo Luka Dončić igral v noči iz srede na četrtek po slovenskem času.

Pripravljalni zmagi tudi za ostala Slovenca

Goran Dragić je z Miamijem tekmo proti Orlandu s 107:98. Ljubljančan je v 23 minutah na parketu dosegel pet točk, tri podaje, skok in ukradeno žogo. Dragić je iz igre metal 2:7, poskušal je s štirimi trojkami, eno trojko pa je tudi zadel.

Slavil je tudi Vlatko Čančar, ki je z Denver premagal Portland s 110:104. Čančar je bil na parketu 12 minut, v tem času pa je dal eno trojko.

LIGA NBA 2019/20

TEKMI 22. OKTOBRA

TORONTO - NEW ORLEANS

LA CLIPPERS - LA LAKERS

TEKME 23. OKTOBRA:

CHARLOTTE - CHICAGO

INDIANA - DETROIT

ORLANDO - CLEVELAND

PHILADELPHIA - BOSTON

MIAMI - MEMPHIS (Dragić)

BROOKLYN - MINNESOTA

DALLAS - WASHINGTON (Dončić)

SAN ANTONIO - NEW YORK

UTAH - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - DENVER (Čančar)

PHOENIX - SACERAMENTO



TEKME 24. OKTOBRA:

DETORIT - ATLANTA

HOUSTON - MILWAUKEE

GOLDEN STATE - LA CLIPPERS