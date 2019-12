Luka Dončić bo odslej nosil superge s slovito silhueto letečega Jordana. Pri znamki najslovitejšega košarkarja imata od zdajšnjih igralcev najvišji pogodbi Zion Williamson (13 milijonov dolarjev letno) in Russell Westbrook (12 milijonov dolarjev letno). Foto: Reuters

Luka Dončić je vse od 30. septembra bil prosti igralec na področju športnih copat, kar je izkoristil za preizkušanje različnih znamk, iz česar se je razvila zgodba, kjer je prva novica pred tekmo Dallasa bila, katere vrste in barve superg tokrat nosi slovenski zvezdnik.

Do Dončić jordank šele z nazivom MVP-ja?

Po poročanju The Athletica je vse dogovorjeno in nared, da Dončić podpiše z znamko Air Jordan, ki se seveda imenuje po košarkarski ikoni Michaelu Jordanu. Sicer gre za znako, ki je del športnega imperija Nika, s katerim je imel Dončić dvoletno pogodbo še iz časov igranja pri Realu Madridu. Po navedbah Forbsa je znamka Jordan v letu 2018 imela več kot 3 milijarde dolarjev prometa, med vsemi zvezdniki, ki imajo podpisane pogodbe z znamko pa še vedno daleč največ zasluži ravno Michael Air Jordan - 130 milijonov dolarjev letno.

Zaenkrat brez višine dodatnega letnega zaslužka

Šlo naj bi za 5-letno pogodbo, ki se sicer ne bo začela z lastno izdajo športnih copat, a si to lahko Dončić priigra z osvojitvijo naziva MVP rednega dela ali finala končnice, poroča ESPN. Zato pa bo imel LD77 personalizirane superge, bržkone s številnimi barvnimi kombinacijami, ki so mu že zdaj tako pri srcu.

Višina pogodbe sicer ni omenjena, a so bila prejšnja pričakovanja, da naj bi se številka vrtela okoli 10 milijonov dolarjev. Znamka Jordan je letos poleti že ujela eno veliko košarkarsko nogo - s prvim izbrancem zadnjega nabora Zionom Williamsonom so podpisali 5-letno pogodbo v višini 75 milijonov dolarjev, kar je najvišja pogodba novinca v zgodovini Lige NBA.

Leonard užival v koncertu žvižgov

Skok nazaj na parket in pod obroče. Pravi žvižgalni koncert v San Antoniu je spremljal Kawhija Leonarda vso tekmo, saj navijači njegov odhod iz Spursov še vedno dojemajo kot izdajo. Na začetku sezone 2018 je takrat poškodovani Leonard zahteval menjavo oz. odhod iz ekipe, San Antonio se je sprva upiral, a nato ga je odprodal v Toronto, s katerim je v minuli sezoni osvojil naslov prvaka, pri čemer je bil izbran za najboljšega moža finala.

Če mu s Torontom ni uspelo osvojiti teksaške trdnjave, pa je tokrat s Clippersi prišel do svoje prve zmage na petem obisku v nekdanjem domovanju. V vsega 27 minutah igre je Leonard zadel 11 od 16 metov iz igre, zbral je 26 točk, 9 podaj in 7 skokov ter je lahko presedel zadnjo četrtino in užival v dominaciji LA Clippersov, ki so premagali letos neprepoznavni San Antonio s 134:109.

TEKME 21. DECEMBRA

CHARLOTTE - UTAH 107:114

BROOKLYN - ATLANTA 122:112

PHILADELPHIA - WASHINGTON 125:108

DETROIT - CHICAGO 107:119

NEW YORK - MILWAUKEE 102:123

MEMPHIS - SACRAMENTO 119:115

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 109:134

PHOENIX - HOUSTON 125:139

PORTLAND - MINNESOTA 113:106



Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 30 26 4 86.7 Boston Celtics 26 19 7 73.1 Miami Heat 29 21 8 72.4 Toronto Raptors 28 20 8 71.4 Indiana Pacers 29 20 9 69.0 Philadelphia 76ers 31 21 10 67.7 Brooklyn Nets 29 16 13 55.2 Orlando Magic 29 12 17 41.4 Charlotte Hornets 32 13 19 40.6 Chicago Bulls 31 12 19 38.7 Detroit Pistons 30 11 19 36.7 Washington Wizards 28 8 20 28.6 Cleveland Cavaliers 29 8 21 27.6 New York Knicks 30 7 23 23.3 Atlanta Hawks 30 6 24 20.0