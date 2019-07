Luka Dončić je v svoji krstni sezoni v Ligi NBA igral na 72 tekmah, na katerih je odigral 2.318 minut. Zadel je 168 metov za tri, 338 metov za dve in 346 prostih metov. Skupaj je dosegel 1.526 točk, podelil je še 429 podaj, dobil 563 skokov, 77-krat je ukradel žogo in 25-krat blokiral met nasprotnika. Novinec leta Lige NBA 2018/19. Foto: lukadoncic.com

No, počitku ... Ljubljančan pravzaprav nikoli zares ne počiva, košarka je v njegovem DNK-ju, ob počitku vselej tudi pridno trenira. Trenutno vadi predvsem mete in eksplozivnost.

Hrana v Sloveniji in Španiji, predvsem pa v Evropi, je veliko boljša kot v Ameriki, Čeprav veliko napredujejo, je hrana v Evropi veliko boljša. Luka Dončić

O njegovi sijajni krstni sezoni čez lužo je bilo povedanega že ogromno, sklenil jo je s prestižno nagrado za novinca leta, kjer je pometel s preostalima kandidatoma, Traejem Youngom in Deandrejem Aytonom.

"To je ena nagrada, ki sem si jo želel že od začetka," je povedal. Pred podelitvijo je bil kar nekoliko nemiren. "Pred vsako nagrado sem malce živčen. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi – če dobiš ali ne. Bil sem malce živčen, a na koncu sem vedel, da jo bom dobil," je še dodal.

Marjanović v Dallas Ameriški mediji poročajo, da se je srbski center Boban Marjanović, ki je to poletje na tržnici sicer prost igralec, dogovoril z Dallasom za nadaljevanje kariere, v kateri je čez lužo igral za San Antonio Spurse, Detroit Pistonse, Los Angeles Clipperse in Philadelphio 76erse.

Zmeraj je rad vodja ekipe

Ameriška košarkarska javnost je bila pred Dončićevim prihodom v ZDA skeptična, a jih je zdaj prvi zvezdnik Dallasa hitro prepričal. S sijajnimi predstavami je utišal kritike, poskrbel je za nekaj izvrstnih potez, ki tudi najzahtevnejših košarkarskih sladokuscev niso pustile ravnodušnih. "Med sezono sem čutil odgovornost. Zmeraj sem rad vodja ekipe, da drugim pomagam in da oni meni pomagajo. To mi je zelo všeč," je pojasnila Dallasova 77-ica in poudarila eno izmed največjih razlik med ZDA, Slovenijo in Španijo: "Hrana. Hrana v Sloveniji in Španiji, predvsem pa v Evropi, je veliko boljša kot v Ameriki, Čeprav veliko napredujejo, je hrana v Evropi veliko boljša."

Kakšen obrok si privošči pred tekmami? Kdaj se bodo začeli treningi v Dallasu? Katere pohvale vrhunskih košarkarjev so se mu v prejšnji sezoni najbolj vtisnile v spomin? Odgovori v spodnjem videu: