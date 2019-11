Miami, ki je pred slabim mesecem Houston nadigral za 29 točk, tokrat ni bil niti blizu uspehu. Foto: Reuters

Daniel House Jr throws ball at Gragic and steps to him after foul, Dragic called for flagrant, House gets a T pic.twitter.com/w8dOl6X7XJ — gifdsports (@gifdsports) 28. november 2019

Gogi je proti svojemu nekdanjemu moštvu iz igre metal 5/11, od tega 2/6 za tri točke. Zbral je še dva skoka in podajo. Ob koncu tekme je z namernim prekrškom nad Danielom Housom (23 točk) poskrbel za nekaj razburjenja, vendar so se strasti hitro umirile. House je po tekmi povedal, da ga je Dragić zadel v poškodovano levo rame, kar je bil povod za njegovo reakcijo.

Udarni dvojec Raket, ki so od druge četrtine (39:19) vodile z dvomestno prednostjo, je bil spet Harden-Westbrook. Harden je srečanje končal s 34 točkami, Westbrook pa s 27 točkami, 9 skoki in 7 podajami.

Žvižgi podžgali Davisa

Vodilni LA Lakersi so gostovali v New Orleansu in se izvlekli v zadnji četrtini za 16. zmago na zadnjih 17 tekmah. Najboljši strelec v zgodovini Pelikanov Anthony Davis se je vrnil v Smoothie King Center. Na predstavitvi igralcev je prejel glasne žvižge, navijači so mu žvižgali ob vsakem dotiku žoge. To ga je le še podžgalo, saj je s predstavo sezone zrežiral deveto zaporedno zmago Lakersov. Davis je tekmo končal z 41 točkami. Zadnjo četrtino so Jezerniki dobili s 35:21. Davis je ukradel žogo in zadel dva prosta meta štiri sekunde pred koncem.

Kyrie Irving called a "coward" in signs near TD Garden tonight https://t.co/GgWRJp6G0E — The Boston Globe (@BostonGlobe) 28. november 2019

Irvinga ni bilo v Boston

Prvič po odhodu v Brooklyn bi moral v Bostonu zaigrati Kyrie Irving, ki pa ga zaradi poškodbe ni bilo. Pred tekmo so se v mestu pojavili plakati z njegovo podobo in napisom strahopetec. Po tekmi se je Irving odzval z dolgim napisom na družbenih omrežjih.

Kylie Irving posted this on his Instagram story after Celtics fans ran a “Kylie Sucks” chant tonight at the Garden. He should honestly be embarrassed imo. pic.twitter.com/eJfBlRjzSL — Evan Power (@epownow) 28. november 2019

Celticsi so slavili s 121:110 ob blesteči predstavi Kembe Walkerja (39 točk), ki je pred sezono prišel kot zamenjava za Irvinga. To je bila prva tekma organizatorja igre Bostona po poškodbi glave, ki jo je skupil v petek proti Denverju.

Za sedmo domačo zmago Bostona na sedmih tekmah sta zajeten delež dodala tudi Jaylen Brown (22 točk, 10 skokov) in Jayson Tatum (16 točk, 9 skokov).

Clippersi so se izvlekli v Memphisu

Los Angeles Clippersi so 24 ur po zmagi v Dallasu brez Kawhija Leonarda s 121:119 slavili še v Memphisu. Montrezl Harrell je odločil tekmo 2,3 sekunde pred koncem.

HOUSTON - MIAMI 117:108

Harden 34 (9/22 iz igre, 7/17 za tri), Westbrook 27 (11/21 iz igre), 9 skokov in 7 podaj, House 23; Herro 22 in 8 skokov, Olynyk 19, Adebayo 17, 11 skokov in 8 podaj, Dragić 13 (5/11 iz igre, 2/6 za tri, prosti meti 1/4), 2 skoka in 1 podaja v 34 minutah.

CLEVELAND - ORLANDO 104:116

Sexton 20 (8/14 iz igre), Garland 16, Osman 14, Thompson 13 in 15 skokov; Fournier 30 (10/22 iz igre), Isaac in Ross po 16, Bamba (5/5 za tri) in Fultz po 15.

INDIANA - UTAH 121:102

Sabonis (12 skokov) in Warren po 23, Brogdon 22, Lamb 18, 8 skokov in 6 podaj; Bogdanović 30 (4/7 za tri), Mitchell 26, Gobert 14 in 13 skokov.

BOSTON - BROOKLYN 121:110

Walker 39 (6/10 za tri), Brown 22 in 10 skokov, Tatum 16 in 9 skokov, Theis 14; Temple 22 (6/12 za tri), Harris 21 (5/9 za tri), Allen 17 in 14 skokov, Dinwiddie 16 in 11 podaj.

CHARLOTTE - DETROIT 102:101

Biyombo 19 in 9 skokov, Washington 17, Graham 16 in 15 podaj; Griffin 26 (9/21 iz igre), Kennard 16, Drummond 14 in 21 skokov.

PHILADELPHIA - SACRAMENTO 97:91

Embiid 33 (10/19 iz igre) in 16 skokov, Thybulle 15 (3/3 za tri), Harris 14; Hield 22, Dedmon 18, Bogdanović 17.

TORONTO - NEW YORK 126:98

Siakam 31 (5/8 za tri), T. Davis in VanVleet po 15; Randle 19, Barrett 16.

MILWAUKEE - ATLANTA 111:102

Antetokounmpo 30 (12/23 iz igre) in 10 skokov, Middleton 16; Parfker 33 (14/24 iz igre) in 14 skokov, Young 29.

MEMPHIS - LA CLIPPERS 119:121

Valančiunas 30 (12/17 iz igre) in 16 skokov, Morant (11 podaj) in Crowder po 20, Jackson 17; Williams (13 podaj) in Harrell (10/17 iz igre in 10 skokov), George 22.

NEW ORLEANS - LA LAKERS 110:114

Holiday 29 (12/23 iz igre, 4/6 za tri) in 12 podaj, Ingram 23 in 10 skokov, Redick 18 (5/8 za tri); Davis 41 (15/30 iz igre) in 9 skokov, James 29 (10/18 iz igre) in 11 podaj, Kuzma 16 (4/4 za tri).

PHOENIX - WASHINGTON 132:140

Booker 27 (10/20 iz igre), Rubio 18; Beal 35 (11/18 iz igre, 4/6 za tri), Bryant 23 (9/11 iz igre), Smith 21.

SAN ANTONIO - MINNESOTA 101:113

Aldridge 22 (10/19 iz igre), DeRozan 20; Wiggins 26 (3/5 za tri) in 8 skokov, Towns 23 in 14 skokov, Bates Diop 16 (4/6 za tri).

PORTLAND - OKLAHOMA CITY 136:119

Lillard 27 (5/9 za tri), McCollum 22 (4/7 za tri), Whiteside 21 in 16 skokov, Anthony 19 (9/11 iz igre), Hood 14 (4/4 za tri); Nader 23 (3/4 za tri), Paul 16, Gallinari 14.

GOLDEN STATE - CHICAGO 104:90

Paschall 25, Burks 23 in 10 skokov; LaVine 36, Satoransky 19.

